"제휴혜택 강화"…에이스침대, '2026 웨딩멤버스' 실시

이성민기자

입력2026.01.02 08:30

누적 가입자 13만명…예비부부 맞춤 혜택
매트리스 연계 품목 20% 할인 등 제공

에이스침대가 신혼을 위한 혜택이 한층 강화된 2026 '에이스 웨딩멤버스'를 실시한다고 2일 밝혔다.


에이스 웨딩멤버스는 예비부부들의 합리적이고 편리한 혼수 장만을 돕는 맞춤형 멤버십 프로그램이다. 2014년 첫선을 보인 이후 누적 가입자 13만명을 기록했다.

"제휴혜택 강화"…에이스침대, '2026 웨딩멤버스' 실시
2026년 멤버십은 프리미엄 홈 리빙 트렌드를 반영해 가구, 식기, 홈 프래그런스 등 제휴 카테고리를 한층 확대했다. 신규 혜택으로는 ▲한국도자기 신혼부부 인기 식기 16종 40% 할인 ▲카누 공식몰 홈카페 제품 20% 추가 할인 쿠폰 ▲양키캔들 홈 프래그런스 전용 구성 패키지 20종 최대 51% 할인 등이 있다.

기존 제휴 혜택 역시 한층 강화했다. ▲자코모 가구 회원 전용 7% 할인 ▲영구크린 이사·청소 서비스 이용 시 우수 지역점 배정 및 청소 패키지 비용 최대 23% 할인 ▲웰크론몰 침구 회원 전용 10% 할인 쿠폰 ▲테일로디 회원 전용 시크릿 URL 운영 ▲쿠첸몰 20% 할인 쿠폰 등이다.


멤버십 기간 400만원 이상을 구매하는 고객은 사은품을 받을 수 있다. 구매 금액대에 따라 캐리어 크기와 세트 구성이 바뀐다. 1000만원 이상 구매 고객에게는 대형 28인치 캐리어와 실용적인 20인치 캐리어를 제공한다.


매트리스 연계 품목 20% 할인 쿠폰도 준비돼 있다. 노르웨이 프리미엄 리클라이너 스트레스리스 제품을 구매하는 경우에는 러그, 사이드테이블 등 사은품을 증정한다.

올해 멤버십 가입 후 구매 혜택은 가입 승인일로부터 9개월간 적용된다. 기존 6개월에서 3개월 연장해 예비부부가 예식 일정에 맞춰 보다 여유롭게 혼수를 준비할 수 있도록 했다. 자세한 내용은 에이스침대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


에이스침대 관계자는 "2026 에이스 웨딩멤버스는 프리미엄 홈 리빙을 중시하는 신혼·예비부부의 소비 트렌드를 반영해 제휴 브랜드 구성을 확대했다"며 "앞으로도 혼수 준비 과정에서 활용도가 높은 혜택을 중심으로 보다 합리적인 멤버십 혜택을 제공해 나갈 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
