KT 위약금 면제 첫날, 가입자 1만명 넘게 이탈

1일 통신업계에 따르면 전날 KT 망을 떠난 가입자는 총 1만142명이다. 이 가운데 5784명은 SK텔레콤, 1880명은 LG유플러스로 이동했으며, 나머지 2478명은 알뜰폰 사업자로 번호를 옮겼다.

알뜰폰을 제외하고 이동통신 3사 간 번호이동만 놓고 보면, 하루 동안 5886명이 KT를 이탈했다. 이 중 4661명은 SKT, 1225명은 LG유플러스로 이동한 것으로 나타났다.

알뜰폰을 포함한 전체 번호이동 규모는 3만5595건으로, 평소 하루 평균 1만5000여건 수준과 비교해 두 배 이상 급증했다.

앞서 KT는 지난달 30일 기자간담회를 통해 이달 13일까지 이동통신 서비스 계약 해지를 원하는 고객에게 위약금을 환급 방식으로 면제하겠다고 밝혔다. 이 조치는 지난해 9월 1일 이후 이미 해지한 고객에게도 소급 적용된다.





