본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

KT 위약금 면제 첫날, 가입자 1만명 넘게 이탈

박유진기자

입력2026.01.01 18:58

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이탈 고객 절반은 SKT로
전체 번호이동 3.5만건…평소 2배 이상

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

KT 의 위약금 면제 조치가 시행된 첫날, 알뜰폰(MVNO) 이용자를 포함해 KT 망에서 1만명이 넘는 가입자가 이탈한 것으로 집계됐다.


1일 통신업계에 따르면 전날 KT 망을 떠난 가입자는 총 1만142명이다. 이 가운데 5784명은 SK텔레콤, 1880명은 LG유플러스로 이동했으며, 나머지 2478명은 알뜰폰 사업자로 번호를 옮겼다.

알뜰폰을 제외하고 이동통신 3사 간 번호이동만 놓고 보면, 하루 동안 5886명이 KT를 이탈했다. 이 중 4661명은 SKT, 1225명은 LG유플러스로 이동한 것으로 나타났다.


알뜰폰을 포함한 전체 번호이동 규모는 3만5595건으로, 평소 하루 평균 1만5000여건 수준과 비교해 두 배 이상 급증했다.


앞서 KT는 지난달 30일 기자간담회를 통해 이달 13일까지 이동통신 서비스 계약 해지를 원하는 고객에게 위약금을 환급 방식으로 면제하겠다고 밝혔다. 이 조치는 지난해 9월 1일 이후 이미 해지한 고객에게도 소급 적용된다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

"트럼프 리조트 마사지사들, 엡스타인에 방문 서비스"

"부담 없이 고등어 구워 먹을까?" 샀는데 영수증 보고 '깜짝'

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

전설은 달랐다…버핏, 60년간 키운 수익률 '610만%'

새로운 이슈 보기