새해 첫날 스위스 유명 스키휴양지서 폭발 사고…최소 10명 숨져

부애리기자

입력2026.01.01 18:28

새해 첫날 스위스 스키 리조트 지역의 술집에서 폭발 사고가 일어난 것으로 전해졌다. 연합뉴스

새해 첫날 스위스 스키 리조트 지역의 술집에서 폭발이 일어나 최소 10명이 사망한 것으로 전해졌다.


BBC 등 주요 외신에 따르면 이날 새벽 1시 30분께 스위스 남서부 크랑 몽타나의 한 술집에서 폭발과 화재가 발생해 최소 10명이 숨졌다. 사고 당시 술집 내부에는 100명 이상이 있었던 것으로 알려졌다. 사망자 및 부상자 수는 더 늘어날 수 있다고 현지 언론은 전했다.

경찰은 화재 원인을 규명하기 위한 조사를 진행 중이다. 다만 경찰은 이번 사고가 테러리스트의 소행은 아니라고 보는 것으로 전해졌다.


사고 지역은 현재 전면 통제됐으며, 크랑 몽타나 상공에는 비행금지구역이 설정됐다. 크랑 몽타나는 스위스 마터호른에서 북쪽으로 약 40㎞ 떨어진 알프스 산악마을로, 세계적으로 유명한 스키 리조트 지역이다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
