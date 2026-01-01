본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

은행 가계대출 연초 '숨통'…주담대·전세대출 재개

부애리기자

입력2026.01.01 17:55

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새해되며 취급 한도 초기화
주요 시중은행 2일부터 접수

은행 가계대출 연초 '숨통'…주담대·전세대출 재개
AD
원본보기 아이콘

은행권이 새해가 되자 가계대출 영업을 재개했다. 지난해 말 총량규제 등으로 꽉 찼던 가계대출 취급 한도가 초기화되면서 금융 소비자들의 숨통도 트일 전망이다.


1일 금융권에 따르면 KB국민은행은 지난해 11월24일 이후 중단된 주택담보·신용·전세자금 대출 타행 대환을 2일부터 재개한다. 일부 신용대출 상품(스타신용대출 Ⅰ·Ⅱ 등) 판매와 모기지보험(MCI·MCG) 가입도 허용된다.

신한은행 역시 지난해 8월부터 막았던 대출 상담사(모집인) 주택담보·전세자금 대출과 MCI를 2일부터 재개할 예정이다. 다만 MCI는 담보가 아파트인 경우만 가능하다.


하나은행도 같은 날부터 생활안정자금 용도를 포함한 주택담보대출 접수를 받는다. 전세자금대출 비대면 접수도 전산 개발이 완료되는 대로 이달 중 받을 예정이다.


우리은행은 지난해 10월 각 영업점에 설정한 부동산 대출 상품(주택담보·전세자금 대출) 판매 한도(월 10억원)를 2일 자로 해제한다. 대출 한도가 10억원에 불과해서 사실상 주택담보·전세자금을 거의 취급하지 못했던 지점 대출 영업이 두 달여 만에 정상화될 것으로 보인다. 우리원(WON)뱅킹 신용대출 일부 상품의 판매도 다시 시작된다.

IBK기업은행 역시 2일부터 대출모집인을 통한 주택담보·전세자금대출을 재개하고, 보유주택 처분 조건부 전세자금 대출도 전면 허용한다. 대면·비대면 전세자금대출 타행 대환도 다시 취급한다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"로또 못 산다고요?" 대목 놓쳤다…새해 첫날 '발행 스톱'에 혼란

무신사 '쿠팡과는 다르다'…5만원 쿠폰팩 "그냥 드려요"

"18만원짜리 신라호텔 케이크, 재료 원가 3만원"

"트럼프 리조트 마사지사들, 엡스타인에 방문 서비스"

"부담 없이 고등어 구워 먹을까?" 샀는데 영수증 보고 '깜짝'

스페이스X·오픈AI·앤스로픽, 올해 역대 최대급 IPO 예고

전설은 달랐다…버핏, 60년간 키운 수익률 '610만%'

새로운 이슈 보기