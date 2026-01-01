홍태용 김해시장 "2026년, 56만 개의 꿈이 존중받고 희망으로 이어지길"

"새해엔 56만 개의 꿈과 행복을 응원하고 함께 만드는 김해가 되길 바랍니다."

홍태용 경남 김해시장이 2026년 병오년, 붉은 말의 해를 맞아 신년사를 전하며 이같이 말했다.

홍 시장은 "새해의 힘찬 기운이 시민 여러분의 일상의 스며들어 건강과 평안이 함께하고 작은 기쁨들이 차곡차곡 쌓이는 한 해가 되기를 진심으로 기원한다"라고 했다.

그는 현재를 "산업혁명과 정보화 혁명을 지나 인공지능(AI)혁명이란 새로운 전환의 시대"라고 말하며 "기술은 진화하고 세상의 변화 속도는 점점 빨라지고, 새로운 기회를 만들어 내는 동시에 불안으로 다가오기도 한다"라고 했다.

이어 "이 거대한 변화의 흐름 속에서도 결코 흔들려서는 안 될 가치는 분명하다"며 "그것은 바로 사람, 그리고 사람의 삶"이라고 강조했다.

홍태용 경남 김해시장. 이세령 기자

홍 시장은 "기술과 혁신은 결국 사람을 위해 존재하고, 도시도 사람의 꿈과 행복을 지켜주기 위해 존재한다"며 "그 중심에는 사람의 존엄과 서로에 대한 존중, 각자의 꿈과 행복이 자리하고 있다"라고 했다.

그러면서 "2026년, 김해가 바라보는 내일 역시 여기에 있다"라며 "누군가의 꿈이 또 다른 누군가의 꿈을 밀어내지 않고, 서로의 다름이 곧 힘이 되어 함께 살아가는 도시, 각 사람의 삶 속에서 꿈이 이뤄지고 행복이 자라나는 도시, 바로 꿈이 이뤄지는 행복도시 김해이다"고 했다.

홍 시장은 "김해는 56만 개의 서로 다른 삶이 나란히 어깨를 맞대고 살아가는 도시"라며 "각자의 꿈이 존중받고 그 꿈들이 모여 도시의 희망으로 이어지는 행복한 도시로 나아가길 희망한다"고 했다.

아울러 "시민 한 사람 한 사람의 하루가 더 따뜻해지고, 마음속에 품은 소망마다 의미 있는 결실로 이어지길 기원한다"라고 덧붙였다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



