땅끝마을 밤하늘 수놓은 불꽃쇼…"새해 카운트다운"

전남 해남군 땅끝마을에서 한 해의 끝과 새해의 시작을 함께 즐기는 제27회 땅끝 해넘이·해맞이 축제가 성황리에 열렸다.

해남군은 해넘이와 해맞이를 한자리에서 볼 수 있는 명소인 땅끝마을에서 지난달 31일부터 1일까지 이틀간 다채로운 행사를 진행했다고 밝혔다.

해남 땅끝마을을 찾은 방문객들이 새해 아침 해가 떠오르는 장면을 보고있다. 해남군 제공

전날 저녁에는 땅끝 음악회를 비롯해 연말 분위기를 고조시키는 각종 공연이 펼쳐졌다. 밤 12시 새해맞이 카운트다운과 함께 대규모 불꽃쇼가 밤하늘을 수놓으며 2024년을 마무리하고 2025년 새해를 여는 축제의 하이라이트를 연출했다.

이날 아침 해맞이 행사에서는 대북 및 퓨전 타악 공연, 띠배 띄우기 퍼포먼스, 소원 풍등 날리기 등 붉은 말의 해인 병오년의 행운을 기원하는 프로그램들이 진행됐다.

이와 함께 지난달 31일 오후 화원 오시아노 관광단지에서는 서해 낙조를 배경으로 기원제, 축하공연, 불꽃쇼가 어우러진 해넘이 축제가 열렸다. 1일 새벽 북일면 두륜산 오소재 공원에서는 해맞이 기원과 공연, 떡국 나눔 행사가 마련돼 방문객들에게 따뜻한 새해 인사를 건넸다.

명현관 군수는 "희망의 병오년, 붉은 말의 기운을 가득 담아 떠오른 태양처럼 힘차고 활기찬 기운을 모두에게 전해드린다"며 "한반도의 시작, 땅끝해남에서 새해의 첫 시작을 함께하며 건강과 행복이 가득하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



