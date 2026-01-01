본문 바로가기
[인사] BNK부산은행·경남은행

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.01 11:33

※2026년 1월 1일 임기 개시


◆BNK부산은행

◇신임

▲김주성 부행장보(리스크관리그룹장) ▲이강원 상무(영업지원그룹장) ▲김영혁 상무(자금시장그룹장) ▲김기범 상무(개인·기업고객그룹장) ▲신준호 상무(준법감시인)

◇승진

▲허종구 부행장(중부영업그룹장) ▲박상호 부행장보(투자금융·수도권영업그룹장) ▲임재문 부행장보(서부영업그룹장)


◆BNK경남은행


◇신임

▲박문철 상무(동부영업그룹장) ▲조현일 상무(리스크관리그룹장) ▲김영준 상무(기업고객그룹장) ▲신동훈 상무(수도권영업그룹장) ▲장인호 상무(개인고객그룹장) ▲최정희 상무(금융소비자보호총괄)

◇승진

▲노준섭 부행장(영업지원그룹장) ▲윤영지 부행장보(준법감시인) ▲백진호 부행장보(IT그룹장) ▲김용규 부행장보(경영기획그룹장)




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
