본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

전승일 광주 서구의장, 국가보훈부장관 감사패 수상

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.01 09:39

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유공자 예우문화 확산 등 기여

전승일 광주 서구의회 의장. 전승일 의원실 제공

전승일 광주 서구의회 의장. 전승일 의원실 제공

AD
원본보기 아이콘

광주광역시 서구의회 전승일 의장이 국가유공자 예우문화 확산과 보훈정책 실현에 기여한 공로를 인정받아 국가보훈부장관으로부터 감사패를 수상했다.


이번 감사패는 국가유공자에 대한 사회적 존중과 예우를 제도적으로 뒷받침한 공적을 기념하기 위해 수여됐다.

전 의장은 국가유공자 예우문화 확산 시책의 일환으로 '광주광역시 서구 국가유공자 우선 주차구역 설치 및 운영에 관한 조례'를 발의하는 등 국가유공자 우선 주차구역 설치 사업이 체계적으로 추진될 수 있도록 제도적 기반 마련에 힘써왔다.


이를 통해 관련 정책이 일회성 사업에 그치지 않고 지속해서 운영될 수 있는 토대를 구축했다.


전승일 의장은 "국가유공자에 대한 예우는 선언에 그쳐서는 안 되며, 제도와 정책으로 뒷받침돼야 한다"며 "앞으로도 서구의회는 국가유공자가 존중받는 지역사회를 만들기 위해 책임 있는 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상 "미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국처럼 떡국 먹고 세뱃돈…일본의 1월 1일은

"추워도 알몸으로"…새해 각오 다지며 뛰는 이색 마라톤

"앞으로 '두쫀쿠' 절대 못 먹는다"…알바생 폭로에 소비자 '멘붕'

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상

'불영어'에도 주요 대학 정시 경쟁률 상승…"합격 예측 예년보다 어려워"

세계 500대 부자 재산 합치면 1경7000조원…1위는 누구

새로운 이슈 보기