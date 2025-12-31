본문 바로가기
양산시, 2025년 공모사업 선정 765억원 국·도비로 도시 밑그림 완성

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.31 20:10

전년대비 132억 증가

지역 성장 기반 강화

경남 양산시는 2025년 공모사업 선정으로 국도비 765억원을 확보했다.


이는 전년 대비 132억원 증가한 규모로 지역 성장 기반을 한층 강화했다는 평가다.

특히 국·도비 확보를 위해 정부기관을 방문하며 지역 현안과 재정 지원 건의를 하는 등 발로 뛰는 시정을 지속하여 펼친 결과이다.


공모사업 선정 결과, 대표적인 사업으로는 △농촌협약(총사업비 418억원) △2026년 우수유출저감시설 설치사업(남부시장 지구)(350억원) △2026년 우수유출저감시설 설치사업(석계1지구) (80억원) △ 2025년 고정밀 전자지도 구축 챌린지 사업(50억원) △2026년 국가유산 미디어아트(14억원) △ 2026년 생활체육시설 지원사업(웅상문화체육센터·반다비체육센터 개보수 지원)(6억원) 등이 있다.


양산시 관계자는 "정부의 재정 긴축과 세수 감소 등 어려운 여건 속에서도 전년 대비 132억원 증가한 공모사업 선정 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 시민들의 삶의 질 향상과 지역 경쟁력 강화를 위해 국·도비 확보에 역량을 집중하겠다"고 말했다.

양산시청.

양산시청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


