사과만 잘 키운 게 아니었다… 청송군, 2025년 행정 성과 풍년

각종 기관상 수상



우수 행정력 입증

경북 청송군이 2025년 각종 평가와 공모, 정책 성과에서 연이어 이름을 올리며 '일 잘하는 군정'의 실체를 보여줬다.

청송군(군수 윤경희)은 초대형 산불 피해의 아픔 속에서도 군민의 삶을 변화시키고 살기 좋은 '산소카페 청송군'을 조성하는 적극행정으로 중앙정부와 경북도 등 각종 대외평가에서 좋은 평가를 받아 우수 행정력을 입증했다.

주요 성과로는 행안부가 243개 지자체를 대상으로 실시한 '2025년 지방자치단체 재정분석 평가'에서 2년 연속 최우수상을 받아 특별교부세 1억원을 확보해 청송군의 건전하고 계획적인 재정 운용 노력을 인정받았다.

청송군 2025년 지방자치단체 재정분석 평가 최우수상. 청송군 제공 AD 원본보기 아이콘

또 '2025 대한민국 대표브랜드 대상' 사과 부문 청송사과 13년 연속 대상 수상, 도시 브랜드 부문 산소카페 청송군 6년 연속 대상 수상으로 청송군의 우수한 자연환경과 대한민국 명품사과 주산지의 건재함을 증명했고, 한국매니페스토실천본부에서 실시한 '2025 전국기초자치단체장 공약이행평가·정보공개 평가'에서 SA(최고)등급을 달성해 군민과의 약속이행에도 소홀함이 없는 내실 있는 민선 8기 청송군 공약 추진을 실현했다.

2025년 과수산업 육성시책평가 최우수상. 청송군 제공 원본보기 아이콘

분야별 주요 수상으로는, 농업 분야의 '2025년 경북도 농촌진흥사업 우수기관상' 대상, '2025년 과수산업육성시책평가' 최우수상, '2025년 농산물 산지유통 시책평가' 최우수상, '2025년 농업재해 대응 우수사례 기관상' 우수상을 받았다.

복지 분야에서는 '전국 치매안신셈터 2주기 운영평가' 최우수상, '2025년 공공의료소관 업무 우수기관' 우수상, '2025년 보건소 신속대응반 경진대회' 장려상 수상, '2025년 지역사회 구강보건사업 성과대회' 장관상 수상으로 차별 없이 누리는 청송군 공공의료 우수성을 입증했다.

산림·환경 분야에서는 '전국 자율방재단 20주년 기념 전진대회' 최우수상, '2025년 경북 환경대상' 우수상과 '2025년 지자체 배출업소 환경관리실태평가' 기초지자체 4위로 '산소카페 청송군'의 청정 자연을 지키기 위한 노력을 인정받았다.

청송군은 "全 분야의 다양한 성과는 공직자들의 헌신과 군민들의 적극적인 참여 덕분"이라며 "2026년도에도 군민들의 삶을 실질적으로 바꾸는 참신한 정책 추진으로 '희망 가득, 함께 일어서는 청송'을 만들어 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>