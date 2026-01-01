[신년사]장동혁 "뼈 깎는 각오로 뛸 것…자유민주주의·법치 수호"

"말 아닌 행동·성과로 보답"

"민생 어려움 보살피려 노력"

장동혁 국민의힘 대표는 2026년 새해를 맞아 "대한민국의 자유민주주의와 법치를 지켜내고 자유와 번영, 화해와 통합의 미래를 열어 가겠다"고 밝혔다.

장 대표는 31일 발표한 신년사에서 "뼈를 깎는 각오로 국민과 우리나라를 위해 더 열심히 뛰겠다"며 "말이 아닌 행동으로, 구호가 아닌 성과로 국민께 보답하겠다"고 약속했다.

장동혁 국민의힘 대표가 31일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 사무처 당직자 종무식에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특히 "청년들이 좋은 직장에서 땀 흘려 일하며 꿈을 이루는 나라, 소상공인·자영업자들이 신바람 나게 일하는 나라(를 만들겠다)"며 "집·일자리·범죄 걱정 없이 국민 모두가 안심하고 살아가는 새로운 대한민국을 향해 힘차게 나아가겠다"고 다짐했다.

장 대표는 "민생의 어려움을 보살펴 국민의 기운을 북돋우고 국민의 삶이 조금이라도 더 나아질 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"며 "가장 열심히 뛰고, 가장 끝까지 책임지는, 가장 든든한 동반자가 되겠다"고 덧붙였다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



