본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[신년사]장동혁 "뼈 깎는 각오로 뛸 것…자유민주주의·법치 수호"

장보경기자

입력2026.01.01 07:00

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"말 아닌 행동·성과로 보답"
"민생 어려움 보살피려 노력"

장동혁 국민의힘 대표는 2026년 새해를 맞아 "대한민국의 자유민주주의와 법치를 지켜내고 자유와 번영, 화해와 통합의 미래를 열어 가겠다"고 밝혔다.


장 대표는 31일 발표한 신년사에서 "뼈를 깎는 각오로 국민과 우리나라를 위해 더 열심히 뛰겠다"며 "말이 아닌 행동으로, 구호가 아닌 성과로 국민께 보답하겠다"고 약속했다.

장동혁 국민의힘 대표가 31일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 사무처 당직자 종무식에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표가 31일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 사무처 당직자 종무식에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

특히 "청년들이 좋은 직장에서 땀 흘려 일하며 꿈을 이루는 나라, 소상공인·자영업자들이 신바람 나게 일하는 나라(를 만들겠다)"며 "집·일자리·범죄 걱정 없이 국민 모두가 안심하고 살아가는 새로운 대한민국을 향해 힘차게 나아가겠다"고 다짐했다.

장 대표는 "민생의 어려움을 보살펴 국민의 기운을 북돋우고 국민의 삶이 조금이라도 더 나아질 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"며 "가장 열심히 뛰고, 가장 끝까지 책임지는, 가장 든든한 동반자가 되겠다"고 덧붙였다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"중장년 역전 루트" '375만→508만원' 자격증 하나 더 땄을 뿐인데…"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

"앞으로 '두쫀쿠' 절대 못 먹는다"…알바생 폭로에 소비자 '멘붕'

"미리 다녀올 걸" 새해부터 '1인당 20만원' 훌쩍…호텔 뷔페 또 줄인상

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기