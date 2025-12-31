본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

해병 1·2사단 작전권, 50년만 원대복귀…안규백 "해병대 전력 증강 추진"

손선희기자

입력2025.12.31 14:13

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

육군에 귀속됐던 해병대 1·2사단 작전통제권이 50년 만에 해병대로 원상 복귀된다. 아울러 국방부는 해병대 작전사령부 창설을 검토하고, 해병대사령관도 육·해·공군 참모총장에 준하는 수준의 지휘·감독권을 부여할 예정이다.


26일 해병대 교육훈련단을 방문한 안규백 국방부 장관이 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기 훈련병을 격려하고 있다. 국방부 연합뉴스

26일 해병대 교육훈련단을 방문한 안규백 국방부 장관이 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기 훈련병을 격려하고 있다. 국방부 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

안규백 국방부 장관은 31일 오후 용산 국방부 청사에서 기자회견을 열고 이 같은 내용을 포함한 '준4군 체제로의 해병대 개편' 방안을 설명했다. 이는 이재명 대통령의 대선 공약이기도 하다.

안 장관은 "해병대의 주요 부대인 해병대 1·2사단의 작전통제권을 50년 만에 해병대에 돌려주겠다"며 "현재 육군 제2작전사령관의 작전통제를 받는 해병 1사단의 작전통제권은 선제적으로 2026년 말까지 원복을 완료할 것"이라고 말했다. 이어 "육군 수도군단의 작전통제를 받는 해병 2사단의 작전통제권도 2028년 내에 해병대에 돌려줌으로써 해병대가 온전하게 예하 부대에 대한 작전통제권을 행사하도록 하겠다"고 덧붙였다. 아울러 해병대 장교의 대장 진급도 검토하겠다고 했다.


해병대에 별도의 작전사령부를 창설하고 육·해·공 3군에 준하는 지위와 영향력을 행사할 수 있도록 지휘구조와 조직 체계도 다듬을 예정이다. 안 장관은 "준4군 체제에 걸맞은 지휘구조와 참모조직, 그리고 장비와 무기체계를 갖출 수 있도록 하겠다"며 "변화할 해병대의 모습을 '국군조직법'에 명시해 해병대가 상륙작전과 도서방위 등 국가전략기동부대로서 수행하게 될 임무들을 법령에 담을 예정이며, 이를 위한 해병대 전력 증강 등을 조기에 추진하겠다"고 말했다. 그러면서 "육·해·공군, 해병대가 합동군으로서 최고의 능력을 발휘하고 시너지를 창출해 대한민국을 굳건하게 지켜내고 국민에게 신뢰받는 첨단강군으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

경찰, 박나래 '주사이모' 출국금지…불법 의료시술 혐의

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

'흉부 엑스레이' 건강검진 필수였는데…이제 50세 이상만 받는다, 왜

"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'

새로운 이슈 보기