이재걸 쿠팡 부사장 "국정원이 용의자 접촉 지시했다"

31일 쿠팡 연석 청문회

국정원 용의자 접촉 지시 여부 질의에

이재걸 부사장 "국정원 지시 있었다"

"조사 결과 공개 시점·방식은 독자적 결정" 인정

이재걸 쿠팡 법무담당 부사장이 개인정보 유출 사건과 관련해 "국정원이 용의자 접촉을 지시했다"고 말했다.

이 부사장은 31일 열린 쿠팡 연석 청문회에서 '국정원이 쿠팡에게 용의자를 접촉하라고 지시했냐'는 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원회 위원장 질의에 "12월 2일 국정원으로부터 공문을 받았고, 해당 사안이 국가 안보와 관련된 사안이기 때문에 이에 따를 법적 의무가 있다는 설명을 들었다"고 말했다. 이어 "이후 12월 초 국정원으로부터 용의자에게 연락을 해보는 것이 좋을 것 같다는 취지의 연락을 받았고, 이를 국정원의 요청으로 이해했다"고 답변했다.

최 위원장이 "국정원이 일방적으로 용의자를 접촉하라고 지시한 거냐"고 재차 묻자 이 부사장은 "국정원은 애매하게 표현하는 경우가 많지만 그렇게 이해했다"며 "요청이 있었다"고 밝혔다.

국정원이 쿠팡이 자체 회수한 물품에 대해 포렌식을 하라고 지시했냐는 데 대해서는 "국정원 측에 기기가 회수됐을 때 어떻게 하는 것이 좋을지 물었고, 기기 회수 다음에는 알아서 해도 된다고 했다"며 "그쪽에서 허용한다는 취지로 말했다"고 말했다.

포렌식 업체 선정 과정에 대해서는 "국정원과 여러 업체를 두고 논의가 있었고, 쿠팡과 국정원이 제안한 업체가 함께 검토됐다"며 "여러 논의를 거쳤고 최종 결정이 이뤄졌다"고 설명했다.

다만 국정원의 조사 개입 범위에 대해서는 선을 그었다. 이 부사장은 "포렌식 중 기기에서 데이터를 복사하는 '이미징 카피' 과정에서는 국정원 직원이 입회하지 않았다"며 "저장된 정보가 약 3000건이고 이후 삭제됐다는 내용의 보고서는 쿠팡이 자체적으로 작성한 것"이라고 말했다.

용의자 조사에 대해서도 "국정원은 직접 용의자를 만날 수 없는 상황이라 쿠팡 직원이 대신 만나달라는 요청을 한 적은 있으나 국정원이 직접 취조하진 않았다"고 말했다.

최 위원장이 "조사 결과를 공개한 시점과 방식은 모두 쿠팡이 독자적으로 결정한 거냐"라고 묻자 "기초가 되는 용의자 진술에 대해서는 국정원과 충분히 논의했다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



