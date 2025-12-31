본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

'학교·지역사회·산업' 상생모델 찾다… 동서대 최정배 교수, 중소기업 디지털 혁신 성과

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.31 12:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일·학습 병행 제시, 장관상 2차례 받아

동서대학교(총장 장제국) 일학습병행센터 최정배 교수가 '학교-산업-지역'이 공존하는 상생 표준을 제시해 주목받고 있다. 최 교수는 이런 성과로 장관상을 2차례나 받았다.


지역 중소기업의 체질 개선과 일자리 창출을 견인하는 새로운 상생 표준인 셈이다.

최정배 교수는 대학의 이론 교육에 머물지 않고 지역 중소기업 현장을 직접 찾아가는 '현장 밀착형 지도'를 통해 NCS(국가직무능력표준) 기반의 교육훈련과 일학습병행 프로그램을 운영해 왔다. 특히 중소기업의 숙원 과제인 디지털 전환(DX)과 스마트팩토리 도입을 성공적으로 이끌어 인력난 해소와 생산성 향상이라는 두 마리 토끼를 잡았다는 평가를 받는다.


이러한 혁신적 공로를 인정받아 최 교수는 2023년 고용노동부 장관 표창을 받은 데 이어 올해는 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다. 대학이 보유한 지적 자산이 산업 현장의 고용 안정과 경제 활성화로 이어진 실질적인 성과를 입증한 것이다.


최 교수는 "동서대 일학습병행센터는 지역 산업과 협력해 교육·훈련 성과가 현장 경쟁력과 일자리 창출로 이어지는 지속 가능한 상생 모델을 확대해 나갈 계획"이라고 힘줬다.

동서대 최정배 교수.

동서대 최정배 교수.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'[금융현미경] "얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"천박해 보이는 것들

배우 안성기, 병원 이송 중환자실 위중…소속사 "경과 확인 중"

트럼프가 보낸 선물 언박싱한 李대통령 "혹시 백악관 열쇠?"

"얘 또 회비 안 냈네" 이제 딱 걸린다…진화하는 '모임통장'

존 F. 케네디 외손녀 사망… 끝나지 않는 가문의 비극

신기록 행진 '금속 전성시대'내년에도 반짝반짝 빛날까

'악성' 미분양 3만가구 육박…13년만 최대치

새로운 이슈 보기