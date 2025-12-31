본문 바로가기
정청래 "내란과 전쟁 안 끝나…설 전에 2차 특검·통일교 특검법 처리"

나주석기자

입력2025.12.31 10:57

전북 현장 최고위서 개혁 의지
내란 사범 처벌 미진 지적
당정청 원팀으로 국정 뒷받침

정청래 더불어민주당 대표는 31일 "제2차 종합특검법과 신천지·통일교 특검법을 설 연휴 전에 반드시 마무리 짓겠다"고 밝혔다.


정 대표는 이날 전북에서 진행된 현장 최고위원회의에서 "내란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다"며 "아직도 내란 주요 사범들에 대한 처벌이 이뤄지지 않고 특검에서 제시한 구속영장은 줄줄이 기각되고 있다"고 지적했다. 그는 "이런 현실을 보면서 우리는 다시 미진한 부분들을 모아서 2차 종합추가특검을 해야 한다고 생각했다"고 했다. 통일교 특검과 관련해서도 "정교분리 원칙을 어기는 이러한 반헌법적인 사태에 대해 특검을 해야겠다는 생각을 국민과 함께하게 됐다"고 덧붙였다.

김병기 전 원내대표의 사임 등으로 여야 간 협상 등이 차질을 빚게 됐지만, 내란청산 등을 위해 특검법 처리에 속도를 가하겠다는 뜻이다.


연합뉴스

연합뉴스

정 대표는 내란전담재판부 설치법과 정보통신망법 개정안이 전날 국무회의에서 의결된 것을 언급하며 "민주당은 민의 명령인 3대 개혁을 흔들림 없이, 중단 없이 완수해 나가겠다"고 했다. 당정청의 협력도 자신했다. 그는 "민주당은 내란 청산, 민생 개혁, 그리고 국가 정상화, 국가 브랜드 가치를 높이는 일들에 한 치의 흔들림 없이 당정청이 지금까지 그래왔듯 원팀, 원보이스로 국정을 든든하게 뒷받침하고 내년에 있을 지방선거를 반드시 승리로 이끌도록 하겠다"고 말했다.


아울러 "호남발전특별위원회의 노력으로 전북은 내년 사상 첫 10조원의 예산 시대를 열었다"며 "클러스터 구축을 통해 전북을 인공지능(AI), 바이오 생명, 우주 융합의 핵심 거점으로 키워나가겠다"고 밝혔다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
