울산페이 2340억원 푼다… 2026년 지역경제에 다시 불 지펴

월 30만원 한도·10% 적립금(캐시백) 지원으로 안정적 운영



법인·단체 지역상품권 구매 홍보 지속, 지역소비 선순환 강화

울산페이가 다시 뛴다. 단순히 주고받는 돈이 아니라 골목상권의 웃음이자 우리 이웃의 활력이다.

울산시가 2026년 울산사랑상품권 '울산페이'를 총 2340억원 규모로 발행한다.

연중 월 30만원 결제분까지 10% 캐시백 혜택을 기본으로 제공해 지역 상권 활성화와 소비 진작에 나선다는 계획이다.

울산페이는 카드형과 모바일(QR코드) 방식으로 운영된다. 1인당 월 구매·보유 한도는 100만원이며, 적립금(캐시백)은 후(後)적립 방식으로 월 30만원 결제분까지 10%가 환급된다.

시는 할인 혜택은 안정적으로 유지하되 2025년 울산페이 운영 성과를 바탕으로 지역 경기 흐름과 정부 지원 방향 등을 종합적으로 고려해 발행 규모와 혜택을 조정할 방침이다.

이를 통해 경기 침체기에는 소비 회복을 위한 마중물로, 회복 국면에서는 생활 밀착형 결제 수단으로 기능하도록 한다는 구상이다.

민·관 협력을 통한 지역상품권 구매 운동(캠페인)도 지속적으로 확대해 나간다. 울산상공회의소가 주관해 기업과 공공기관, 단체가 포인트나 포상금, 사회공헌 사업 재원을 지역상품권으로 구매하도록 장려하고, 울산페이 구매 시 5∼7%의 추가 충전금을 지원해 지역 내 소비 순환을 촉진한다.

울산페이 가입으로 배달 서비스 '울산페달'과 온라인 쇼핑몰 '울산몰'을 함께 이용할 수 있도록 온라인기반(플랫폼) 연계도 강화한다. 울산페달과 울산몰 이용 시 5% 추가 적립금(캐시백) 혜택을 2026년 연중 제공한다. '찾아가는 울산페달 고객센터' 운영과 신규 가맹점 발굴을 통한 소상공인 판로 확대도 강화한다.

명절 등 소비가 집중되는 시기에는 전통시장과 착한가격업소를 대상으로 추가 적립금(캐시백) 혜택을 제공해 골목상권과 생활 밀착 업종을 지원할 계획이다.

이와 함께 연 매출 30억원 초과 가맹점에 대한 사용 제한 등 가맹점 정비를 통해 소상공인 중심 운영 원칙을 확립하고, 상품권 활성화에 기여한 개인·기관·단체를 대상으로 유공자 포상 제도도 새롭게 도입한다.

시 관계자는 "통합 온라인기반(플랫폼) 운영과 정책 발행 확대를 통해 울산페이의 소비 진작 효과를 확인했다"라며 "시장 상황에 맞춘 발행과 혜택 조정, 민·관이 함께 참여하는 협력 모델을 지속 발전시켜 울산페이 효과를 지속적으로 이어가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>