[포토] '원달러 환율 떨어졌지만...'

원달러 환율이 정부의 강력한 시장 개입으로 1440원대까지 내린 가운데 31일 인천국제공항 제1여객터미널 환전소 전광판에 달러 매입 가격이 표시돼 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>