섬유에 새긴 디자인 감각… 동의대 디자인조형학과, 전국 공모전 '금상' 쾌거

한국엡손·한국패션비즈니스학회 주최… 지속가능 패션 가치 조명

동의대 디자인조형학과 공예디자인전공 박규림(4학년), 고희현(3학년) 학생이 지난 19일 한국엡손과 한국패션비즈니스학회가 공동 주최한 '제3회 내일을 위한 디지털 텍스타일 프린팅 공모전'에서 금상을 수상했다.

동의대 디자인조형학과, 디지털 텍스타일 프린팅 공모전 금상. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

한국엡손과 한국패션비즈니스학회는 친환경 패션산업의 미래 인재 양성과 지속가능한 패션의 가치 조명과 K-패션 활성화를 도모하고자 2023년부터 매년 공모전을 개최하고 있으며, 제3회 공모전은 'Details for tomorrow with U-내일을 위한 디지털 텍스타일 프린팅'을 주제로 진행됐다.

심사와 시상은 1차 예심을 통과한 의상 부문 25개 팀과 소품 부문 30개 팀이 현장에서 직접 작품을 발표하고, 전문가들이 상품화 가능성, 창의적 아이덴티티, 지속가능성 등을 기준으로 평가했다.

동의대 디자인조형학과 팀은 비건 가죽과 친환경 텍스타일 면을 활용해 공모전의 취지인 지속가능성과 친환경 패션 가치를 구현한 버킷백을 선보였으며 높은 완성도와 실용성을 인정받아 소품 부문 금상에 선정돼 상금 150만원을 받았다.

김종옥 지도교수는 "지속가능한 소재 선택과 완성도 높은 디자인이 심사위원들로부터 큰 호평을 받았다"라며 "앞으로도 ESG 관점을 반영한 디자인 상품 개발 교육을 기업과 연계하는 등 산학협력의 영역을 확장해 나가겠다"라고 말했다.





