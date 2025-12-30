포항 상생공원과 커뮤니티 시설 편리하게 누리는 ‘힐스테이트 더샵 상생공원’ 주목

과거에 비해 삶의 질을 중요하게 여기는 트렌드가 자연스럽게 자리를 잡으면서 커뮤니티 시설의 중요성도 함께 커지고 있다. 특히 코로나19를 겪으며 이러한 관심은 더욱 높아지는 추세다.

운동시설, 휴게시설, 산책로, 독서실, 키즈카페 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 아파트들은 주민들의 여가 생활과 사회적 교류를 촉진하면서 생활 만족도를 크게 높이고 있다. 특히 이러한 시설은 집에서 멀리 나가지 않아도 쉽게 이용할 수 있어 어린 자녀를 둔 가족이나 바쁜 일상을 보내는 현대인들에게 매우 편리하다.

'힐스테이트 더샵 상생공원'이 포항 및 경북 수요자들로부터 주목을 받고 있는 이유도 상생공원의 커뮤니티 시설을 편리하게 이용할 수 있기 때문이다. 상생공원 안에는 갤러리프라자(예정), 아트프라자(예정), 워터프라자(예정) 등 다양한 조경시설이 계획돼 있으며, 수려한 포스코 야간경관을 즐길 수 있는 해맞이 전망대(예정)가 들어선다. 또한 실내수영장(예정), 다목적체육관(예정), 문화센터(예정) 등을 포함한 국민체육센터(예정)가 조성될 계획이다.

대잠동에 위치한 J공인중개사 사무소 관계자는 "포항의 경우 상생공원 안에 실내수영장을 포함해 다양한 시설들이 들어서면서 주민들의 기대감이 매우 높다"며 "힐스테이트 더샵 상생공원은 브랜드와 대단지라는 장점까지 갖춰 앞으로 이 일대 대장주가 될 가능성이 크다"고 말했다.

'힐스테이트 더샵 상생공원'은 포항시청을 중심으로 형성된 각종 인프라와 영일대 호수공원 등을 편리하게 누릴 수 있다. 아울러 포항성모병원, 이마트, 롯데마트, 이동종합시장 등 생활 편의시설 이용이 편리하다. 대이초, 이동중, 포항제철고 등 초·중·고교 통학이 가능하며, 이동의 학군과 학원가 등 우수한 교육환경을 갖췄다.

쾌속 교통환경 역시 눈에 띈다. 단지 가까이 포스코대로와 희망대로를 통해 포항 시내 이동을 빠르게 할 수 있을 뿐만 아니라 포항IC, 7번 국도, 31번 국도도 인접해 포항 전역 및 타지역으로의 이동이 쉽다. 또한 포항고속·시외버스터미널, KTX포항역 등 광역교통망 이용이 수월하다.

대형 건설사 컨소시엄 아파트라는 점도 장점이다. 단지는 브랜드 선호도가 높은 현대엔지니어링과 포스코이앤씨가 함께 짓는 컨소시엄 사업으로 사업 안정성이 뛰어날 뿐만 아니라 각 건설사의 기술과 노하우를 집약해 더욱 우수한 상품성이 기대된다.

또한 대한민국을 대표하는 철강 기업인 포스코를 비롯해 현대제철과 에코프로 등의 대기업이 인근에 위치해 풍부한 배후 수요를 갖추고 있다.

특히 '힐스테이트 더샵 상생공원'은 포항시 최초로 조?중식(유료) 서비스를 제공할 예정이어서 수요자들의 주목을 받고 있다. 그동안 서울의 주요 고급 아파트에서나 볼 수 있던 서비스를 제공함에 따라 입주민들의 주거만족도가 더욱 높아질 것으로 예상된다.

'힐스테이트 더샵 상생공원' 분양 관계자는 "단지가 상생공원의 시설들을 매우 가깝게 이용 가능하다는 장점을 갖춰 수요자 문의가 많은 상황"이라며 "브랜드 대단지를 누릴 수 있는 기회가 많지 않지 않기 때문에 미래가치도 높다"고 말했다.

한편 '힐스테이트 더샵 상생공원'은 2개 단지, 총 2,667세대의 대단지로 지어진다. 전용면적은 84~178㎡이며 1단지는 총 999세대, 2단지는 총 1,668세대로 구성된다. 견본주택은 포항시 남구 이동 에스포항병원 인근에 위치한다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>