본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

강진군, 5·6급 전보 인사 단행…기획·인구정책 전진 배치

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.12.30 14:46

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 강진군이 30일자로 5급·6급 전보 인사를 단행했다. 기획·인구정책 분야에 핵심 보직을 배치하고, 현장 행정 강화를 위한 읍면 인사를 함께 조정한 것이 이번 인사의 특징이다.

전남 강진군청.

전남 강진군청.

AD
원본보기 아이콘

강진군에 따르면 군은 민선 8기 주요 사업 추진과 조직 운영 효율화를 위해 5급·6급 전보 인사를 실시했다.


5급 사무관급에서는 변근영 사무관이 기획홍보과장으로 이동했고, 이재이 신전면장과 김대근 민원봉사과장이 보임됐다. 인구 감소 대응과 조직 개편 흐름 속에서 정정희 사무관이 인구정책과장 직무대리로 발령된 점이 눈에 띈다.

6급 팀장급 인사에서는 실무 배치를 중심으로 조정이 이뤄졌다. 오수미 인구정책과 음식타운조성팀장, 유금랑 세무회계과 세정팀장 등 주요 보직 이동이 있었고, 읍·면 행정 강화를 위한 부면장·팀장 전보도 포함됐다.


군 관계자는 "인재를 적재적소에 배치해 행정 효율성을 높이고, 군민이 체감할 수 있는 정책 추진 속도를 높이겠다"고 말했다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

"여보, 이따가 할게" 또 그 소리…사망 위험까지 세균 바글바글 '끔찍한 경고'

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'

새로운 이슈 보기