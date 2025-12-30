본문 바로가기
[포토] 모두발언하는 원민경 성평등가족부 장관

조용준기자

입력2025.12.30 14:22

[포토] 모두발언하는 원민경 성평등가족부 장관
원민경 성평등가족부 장관이 30일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '여성폭력방지위원회'에 참석해 모두발언하고 있다.





