배경훈 부총리 "국정원, 쿠팡 용의자 노트북 이송 협조…과기부 지시 없었다"

30일 국회 쿠팡 청문회 개최

"과기정통부, 지시 한 바 없다"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 30일 쿠팡의 개인정보 유출 자체 조사 발표와 관련 "과기정통부는 어떠한 지시를 한 바가 없다"고 말했다.

배 부총리는 이날 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 이같이 밝혔다.

한국 정부 지시로 조사가 진행됐다는 쿠팡 주장에 대해 배 부총리는 "플랫폼 기업에 관할 주무부처는 과기정통부"라며 "과기정통부가 요청을 하고 지시할 수 있다. 과기정통부는 어떠한 지시를 한 바가 없다"고 말했다.

이어 "국정원 얘기가 나오는 것은 말씀드린 노트북, 데스크톱, SSD를 이송하는 과정에서 유실 그리고 국제적인 배후 사태 활용에 대한 우려 때문에 국정원이 이송 과정을 협조한 것으로 알고 있다"고 했다. 그러면서 "국정원이 쿠팡에 지시할 수 있는 권한은 없다"고 덧붙였다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>