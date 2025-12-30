방학 숙제는 ‘꿈’… 영덕 아동·청소년 겨울방학은 ‘꿈의예술단’과 함께

영덕문화관광재단, '겨울예술놀이터' 통해 꿈의예술단 참여자 모집

경북 영덕군의 아동과 청소년들이 학원 뺑뺑이 대신 예술의 바다에 빠진다.

재단법인 영덕문화관광재단은 겨울방학을 맞아 2026년 1월부터 2월까지 아동·청소년을 대상으로 운영하는 '겨울예술놀이'의 참여자를 모집한다.

'겨울예술놀이터'는 아동·청소년들이 놀이처럼 예술을 경험하고 몸과 마음을 자유롭게 표현할 수 있도록 기획된 겨울방학 특집 문화예술교육 프로그램이다.

무용, 오케스트라, 발레 등 다양한 예술 장르를 배우고 익히는 문화예술교육의 첫 경험을 시작으로 '꿈의예술단'까지, 지속적인 참여가 이어질 수 있도록 구성됐다.

꿈의무용단, 꿈의오케스트라, 어린이발레단으로 나뉘어 운영되는 '겨울예술놀이터'는 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 추진하는 '꿈의 예술단'사업의 취지를 잇는 프로그램으로 영덕 자체 예산으로 진행된다.

'꿈의예술단'은 일회성 단기 체험교육을 넘어 아동·청소년들이 예술 활동을 통해 자기 표현력과 협업 능력을 기르고 나아가 예술감수성을 갖춘 전인적 인격체로 성장할 수 있도록 지원하는 문화예술교육 사업이다. 영덕문화관광재단은 지역 여건에 맞는 예술단 운영을 통해 흔히 문화예술의 사각지대로 알려진 지역의 어린이들이 양질의 예술교육을 지속적으로 받고 그 경험을 통해 한 차원 더 커가는 환경을 조성하기 위해 본 사업을 시작했다.

구체적으로 '꿈의 예술단'중 '꿈의무용단'은 몸짓을 통해 자기 생각과 감정을 표현하는 창작 중심 무용교육 프로그램으로 기초신체 훈련과 또래와 함께하는 창작 과정을 경험하며 자신을 이해하고 공동체 감각을 키우는 방식으로 운영된다.

'꿈의오케스트라'는 기초 악기 교육과 합주를 통해 음악적 기량과 협업 능력을 함께 기르는 음악교육 프로그램이다.

특히 최근 영덕문화관광재단이 '꿈의오케스트라' 신규 거점기관으로 확정되면서 보다 안정적이고 체계적인 오케스트라 교육 운영이 가능하게 됐다. 이번 '겨울예술놀이터'를 통해 모집한 신규 단원들이 장기 교육으로 연결될 수 있는 여건이 마련된 것이다.

'어린이발레단'은 발레 기초 동작과 표현 활동을 배우는 신체예술교육 프로그램으로, 스트레칭과 기본자세 훈련을 시작으로 발레 동작과 표현법을 습득하며 신체의 균형감각과 유연성을 기를 수 있도록 구성됐다. 참여 아동의 수준과 특성을 고려해 인터뷰와 오디션을 통해 수업시간이 결정될 예정이다.

'겨울예술놀이터'는 2026년 기준 초등 1학년부터 중학생까지 참여할 수 있는데, 특히 사회취약계층(한부모·조손·다문화·저소득층 등)을 우대해서 문화예술교육의 참여 기회를 확대할 예정이다.

영덕문화관광재단 교육 담당자는 "'꿈의예술단'은 아이들이 예술을 통해 자신을 발견하고 지역 안에서 꾸준히 성장할 수 있도록 돕는 교육 사업"이라며 "'겨울예술놀이터'를 통해 영덕의 아동·청소년들이 예술을 보다 더 가까이 접할 수 있길 바란다"고 전했다.

이번 '겨울예술놀이터' 참여자 모집은 2026년 1월 14일까지 진행되며 네이버 폼을 통해 신청할 수 있다. 모집 요강과 프로그램에 대한 자세한 사항은 영덕문화관광재단 홈페이지에서 확인 가능하다.

