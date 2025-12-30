두산건설, 남부내륙철도·남강댐 1공구 공사 수주

총 2688억원 규모 토목공사 수주

두산건설이 총 2688억원 규모의 철도 건설 공사와 수자원 시설 공사를 연이어 수주했다.

남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 노반신설 기타공사 노선도. 두산건설 제공

두산건설은 '남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제8-1공구 노반신설 기타공사'와 한국수자원공사가 발주한 '남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사(1공구)'를 수주했다고 30일밝혔다.

지난 29일 수주한 남부내륙철도(김천~거제) 제8-1공구는 경북 김천에서 경남 거제까지 총 연장 174.6㎞ 총사업비 7조974억 원이 투입되는 대규모 고속철도 공사다. 두산건설은 경남 고성군 일원을 통과하는 구간의 시공을 맡는다. 해당 노선은 설계속도 250㎞/h의 고속철도로, 전 구간이 개통되면 서울~거제 이동 시간이 약 2시간 30분대로 단축된다. 남부권 철도 교통망 확충과 지역 균형발전에 기여할 것으로 기대된다.

8-1공구는 총 연장 12.28㎞ 중 11.28㎞(3개소)가 터널로 구성된 고난도 공사다. 총 공사금액(2612억원) 중 두산건설 수주금액은 2089억 원이다. 공사기간은 착공일로부터 72개월이다. 두산건설은 경부고속철도, 호남고속철도, 수서~평택 SRT 등 시공 경험과 축적된 터널 공사 역량을 바탕으로 안정적인 사업 수행에 나설 계획이다.

남강댐(Ⅰ) 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사 노선도. 두산건설 제공

두산건설은 한국수자원공사의 '남강댐 광역상수도 노후관 개량사업 시설공사(1공구)'를 지난 26일 수주했다. 매설 후 36년 이상 경과한 남강댐계통 광역상수도의 대체관로 부설과 노후관 개량, 관로 이설 등을 통해 경상남도 진주·사천·통영시와 고성군 일원에 안정적인 용수 공급체계를 구축하기 위한 사업이다.

총 공사금액은 1267억 원이며, 이 중 두산건설 수주금액은 599억 원이다. 공사기간은 착공일로부터 52개월이다. 두산건설은 이번 수주로 수자원 분야에서의 기술력과 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

두산건설은 철도·지하철·전력구 등 공공 인프라 분야에서 균형잡힌 수주 포트폴리오를 구축해 왔다. 최근에는 '농소~강동 도로개설공사', '154㎸ 남춘천~춘천 전력구공사' 등 대형 인프라 공사를 잇달아 수주하며 공공 토목분야에서의 입지를 강화하고 있다.

두산건설은 "이번 대형 철도사업과 수자원 인프라 사업을 연이어 수주하며 공공토목 분야에서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 축적된 기술력과 시공 경험을 바탕으로 품질과 안전을 최우선으로 하는 시공을 통해 사회 기반시설 확충에 기여해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



