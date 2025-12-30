본문 바로가기
[포토] '각종 의혹' 김병기 민주당 원내대표 사퇴

강진형기자

입력2025.12.30 09:52

[포토] '각종 의혹' 김병기 민주당 원내대표 사퇴
김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 원내대표직 사퇴 입장을 밝힌 뒤 이동하고 있다.





턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔뜩 뿌리고 '찰칵' 턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

