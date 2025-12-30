본문 바로가기
개발·분양

BS그룹 서남해안기업도시개발, 솔라시도 사업 경력직 채용

최서윤기자

입력2025.12.30 09:38

BS그룹 계열사 서남해안기업도시개발이 전남 해남 '솔라시도' 개발사업을 담당할 경력직 공개 채용을 실시한다고 30일 밝혔다.


모집 분야는 도시개발, 토지판매, 투자유치 홍보, 주택개발 등이다. 서류와 1·2차 면접, 채용 검진을 거쳐 선발한다.

지원서 접수는 내년 1월16일까지다.


상세한 직무별 자격 요건과 일정은 채용 플랫폼인 사람인·잡코리아·캐치의 채용 공고를 통해 확인할 수 있다.


서남해안기업도시개발 경력직 공개채용 안내 포스터. BS그룹

솔라시도는 해남군 산이면 일대 2090만㎡(632만평) 규모 민관협력 도시개발사업으로, BS그룹과 전라남도·해남군이 참여하고 있다.

2026년 재생에너지 자립도시 지정을 목표로 RE100 산업단지와 인공지능 인프라 거점 조성을 추진 중이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
