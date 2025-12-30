본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[포토] 코스피, 올해 마지막 거래일 하락 출발

조용준기자

입력2025.12.30 09:34

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 코스피, 올해 마지막 거래일 하락 출발
AD
원본보기 아이콘

코스피가 2025년 마지막 거래일인 30일 하락출발한 가운데 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 26.81포인트(0.64%) 내린 4193.75로 시작해 낙폭을 줄이고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

이혜훈, 내란 옹호 논란 사과…"당파성 갇혀 본질 놓쳐"

평균소득 '342.6만원'…대졸생 취업률 2020년 이후 처음으로 꺾였다

새로운 이슈 보기