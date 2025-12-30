[포토] 모두발언하는 구윤철 경제부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 30일 서울 여의도 국회 민주당 원내대표실에서 열린 '경제형벌 민사책임 합리화 제2차 당정협의'에 참석해 모두발언 하고 있다.







