“연말 내집마련 꿈 이룰 것”…‘수지자이 에디시온’ 1순위 청약 흥행 예고

30일(화) 1순위 해당지역, 31일(수) 1순위 기타지역 청약

GS건설이 시공하는 '수지자이 에디시온'이 오늘부터 1순위 청약에 돌입한다. 견본주택 오픈 이후 고급스러운 상품성이 단연 호평을 받고 있고, 판교와 강남 접근성이 우수하고, 교육과 생활인프라, 미래가치, 신축 희소성 등을 두루 갖춰 수요자들의 높은 관심이 기대된다.

수지자이 에디시온 청약은 한국부동산원 청약홈에서 30일(화) 1순위 해당지역, 31일(수) 1순위 기타지역, 1월 2일(금) 2순위 청약을 받는다. 이어 당첨자는 1월 8일(목) 발표하며, 19일(월)~21일(수) 당첨자 계약을 진행 예정이다.

1순위 청약은 입주자 모집공고일 기준 용인시를 비롯해 서울·경기·인천에 거주하는 성년 세대주로서 청약통장 가입 기간 24개월 경과 및 지역·면적별 예치금 기준을 충족해야 한다.

특히 거주 요건에 따라 용인시 2년 이상 계속 거주자는 '해당지역'으로, 2년 미만 거주자 및 기타 수도권 거주자는 '기타지역'으로 분류되며, 세대원을 포함해 과거 5년 이내 다른 주택에 당첨된 사실이 없어야 하고 재당첨 제한 기간에도 해당하지 않아야 한다. 1주택 소유자의 경우 추첨제로 청약이 가능하다.

분양 관계자는 "우수한 상품성을 갖춘 단지로, 견본주택 방문객들의 호평이 이어지고 있어 관심이 뜨겁다"며 "특히 신생아 우선공급과 부부 중복 청약 등의 제도를 활용한다면, 실거주와 미래가치를 모두 원하는 수요자들에게 좋은 내 집 마련의 기회가 될 것"이라고 말했다.

한편, 수지자이 에디시온은 용인시 풍덕천동 일원에 들어서며, 지하 3층~지상 25층, 6개동, 전용면적 84㎡~155㎡P 총 480가구로 조성된다. 타입별 공급물량은 ▲84㎡A 107가구 ▲84㎡B 38가구 ▲84㎡C 224가구 ▲84㎡D 70가구 ▲120㎡A 39가구 ▲144㎡P 1가구 ▲155㎡P 1가구다.

신분당선 동천역과 수지구청역이 도보 이용이 가능하며, 풍덕초, 수지중, 수지고, 죽전고 등이 단지 가까이 위치해 있다. 또한 입주민 커뮤니티센터인 '클럽 자이안'에는 피트니스클럽, 골프연습장, 사우나, 1인 독서실 등이 조성될 예정이고, 작은 도서관에는 교보문고 북 큐레이션 서비스도 제공할 예정이다. 아파트 상층부 '클럽 클라우드'에는 스카이라운지, 게스트하우스 등도 들어설 예정이다.

견본주택은 사업지 인근인 용인시 수지구 풍덕천동에 위치하며, 입주는 2029년 2월 예정이다.





