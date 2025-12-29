본문 바로가기
국힘 추경호, 대구시장 출사표…"경제 리더십으로 승부"

최유리기자

입력2025.12.29 10:54

"정치 탄압에는 단호히 맞설 것"

추경호 국민의힘 의원이 내년 6월에 실시되는 지방선거에서 대구시장 출마를 공식 선언했다.


추 의원은 29일 '대구시장 출마의 변'을 통해 "평생 경제·행·정치 분야에서 쌓아온 모든 경험과 성과에 진심을 더해 제 고향 대구를 위해 온전히 쏟아붓고자 한다"며 이같이 밝혔다.

추 의원은 '경제 리더십'을 강점으로 내세웠다. 추 의원은 "대구에 필요한 것은 경제를 알고, 경제 현안을 풀 줄 아는 경제 리더십"이라며 "대구의 잠재력을 흔들어 깨우고, '실행'으로 결과를 만들어낼 경제 전문가가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "35년간 경제관료로 일하며 대한민국 경제정책과 예산을 책임져 왔고 경제부총리 겸 기획재정부 장관으로 국가 경제의 키를 잡았다"며 "3선 국회의원과 원내대표를 거치며 정책을 현실로 만들어내는 정치적 역량과 네트워크를 쌓아왔다"고 설명했다.


비상계엄 해제 표결 방해 혐의로 재판에 넘겨진 것을 두고는 "저에 대한 정치적 공격이 계속될지도 모르지만 저열한 정치 탄압과 정치 보복에는 단호히 맞서 반드시 이겨내겠다"며 "사법적 진실을 법정에서 당당히 가려내겠다"고 했다.


이어 "이번 선거 도전을 통해 이재명 정권과 정치 특검의 편향되고 왜곡된 정치 탄압의 심판이 아니라 대구시민의 엄정한 평가와 심판을 받겠다"며 "오직 대구 경제 발전이라는 무거운 책임감으로 승부하겠다"고 덧붙였다.

국민의힘에서는 대구시장 후보군으로 주호영 국회부의장과 윤재옥 의원 등이 거론되고 있다. 앞서 최은석 의원이 대구시장 출마를 공식화한 바 있다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
