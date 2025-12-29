'12·29 참사 1주기' 李 "깊은 사죄"…정청래·장동혁 "진상규명" 한목소리

무안공항 제주항공 여객기 참사 1주기

이 대통령 "원인 규명·유가족 지원 최선"

여야 지도부, 무안 찾아 희생자 애도

이재명 대통령이 1년 전 무안공항에서 발생한 제주항공 여객기 참사에 대해 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 책무를 가진 대통령으로서 깊은 사죄의 말씀을 올린다"고 말했다. 여야 지도부도 참사 희생자를 애도하고 진상 규명을 약속했다.

이 대통령은 29일 오전 10시께 전남 무안국제공항에서 진행된 12·29 제주항공 여객기 참사 1주기 추모식에서 영상 추모사를 통해 이같이 사과했다. 추모식은 국토교통부와 유가족협의회 주관으로 마련됐다.

우원식 국회의장, 김병기 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 등이 29일 전라남도 무안군 무안국제공항 여객터미널에서 열린 12ㆍ29 여객기 참사 1주기 추모식에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 "이제는 형식적 약속이나 공허한 말이 아닌, 실질적 변화와 행동이 필요하다"며 "정부는 항공철도사고조사위원회의 독립성과 전문성 강화를 적극 뒷받침하고 여객기 참사의 원인 규명에 최선을 다하겠다"고 강조했다. 유가족들에게는 "일상 회복을 최우선으로 삼아 심리, 의료, 법률, 생계 분야까지 아우르는 종합적 지원을 빠짐없이 그리고 지속적으로 이행하겠다"고 약속했다.

또 이 대통령은 "12.29 여객기 참사는 우리 사회의 구조적 문제와 한계를 여실히 드러냈다"면서 "다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이야말로 희생자 여러분을 기리는 최소한의 도리"라고 말했다.

이번 추모식에는 우원식 국회의장과 김민석 국무총리, 더불어민주당과 국민의힘, 조국혁신당, 개혁신당 지도부 등이 참석했다.

정청래 민주당 대표는 이날 오전 전남 무안군 승달문화예술회관에서 현장 최고위원회의를 열고 "아직 유가족들이 원하는 만큼 진상이 규명되지 않고 있다"며 "국정조사를 통해 유가족이 원하는 대로 진상을 규명하고, 한을 푸는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

송언석 국민의힘 원내대표도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "유가족과 국민이 납득할 수 있는 면밀한 진상 규명과 책임자 처벌, 그리고 재발방지 대책 마련으로 이어질 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다. 정부를 향해서는 "세관당국이 챙겨야 할 외화밀반출 같은 문제보다 철새도래지 인근 공항의 조류충돌 방지 대책과 무안공항의 어처구니없는 로컬라이저 둔덕 같은 일이 없도록 전국의 공항 안전 점검에 만전을 기하길 바란다"고 당부했다.

국회는 지난 22일부터 여객기 참사 진상규명을 위한 국정조사특별위원회를 구성하고 활동을 시작했다. 특위는 현장조사 및 유가족 간담회를 내년 1월 20일, 진상규명을 위한 청문회를 1월 22일 열 계획이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>