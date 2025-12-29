최태원 "AI, 대규모 투자 속도전…규제 풀고 성장으로"

대한상의 회장, 2026년 병오년 신년사

"성장 친화적인 제도 환경 만들어 가야"

"복합도전 직면, 종합 성장전략 필요해"

최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장이 신년사를 통해 '규제 개혁'을 거듭 강조했다. 그는 인공지능(AI) 시대 기업들의 대규모 투자와 혁신을 뒷받침하기 위해서는 "기존의 틀과 방식을 넘어서는 정부와 기업 간의 긴밀한 협력이 어느 때보다 중요하다"고 목소리를 높였다.

최태원 회장은 29일 공개한 2026년 신년사를 통해 "기업이 성장할수록 오히려 규제와 부담이 증가하는 구조를 반드시 바로잡아야 한다"며 "혁신하는 기업이 규모를 키우고, 그 성과가 일자리 창출과 사회적 가치 확산으로 이어질 수 있도록 성장 친화적인 제도 환경을 만들어야 한다"고 밝혔다.

최태원 대한상공회의소 회장.

그는 한국 경제가 저성장과 국제 정세의 불확실성, 기술 패러다임의 빠른 전환 등 복합적인 도전에 직면해 있다고 진단하며 성장의 회복과 속도를 끌어올릴 '종합적인 전략'을 요구했다. 그러면서 "그럼에도 정부·국회·기업 등이 함께 노력한 결과, 경제 전반에 점진적인 회복의 흐름이 나타나고 있다"며 "이제 중요한 과제는 이 흐름을 지속 가능한 성장으로 연결하는 것"이라고 강조했다.

핵심은 성장의 주체인 기업들의 구조적 부담을 합리적으로 개선해야 한다는 것이다. 최 회장은 "AI와 디지털 전환(DX), 녹색 전환(GX) 등은 새로운 도전인 동시에 우리 경제의 중장기 경쟁력을 좌우할 성장의 기회"라며 "기업의 투자와 혁신이 위축되지 않도록 제도의 예측 가능성을 높이고, 기업의 성장 과정에서 발생하는 구조적 부담을 합리적으로 개선해 나갈 필요가 있다"고 했다.

정부가 꾸준히 강조해온 지역경제 활성화 과제에도 목소리를 보탰다. 그는 "지역경제 활성화는 한국 경제의 재도약과 사회문제 해결을 함께 도모할 수 있는 중요한 플랫폼"이라며 "여러 과제가 복합적으로 얽혀 실질적인 해법을 찾는 데 한계가 있었지만, 이젠 지역을 제도 혁신의 실험장으로 삼아 미래 산업의 경쟁력을 키우고 구조적인 난제에 대한 해법을 모색해 나가야 할 때"라고 했다.

최태원 회장은 "오늘날 대한민국의 산업 경쟁력은 위험을 감수하며 새로운 길을 개척해온 도전들이 모여 만들어진 결과"라며 "병오년 '붉은 말'의 해를 맞아, 그 기업가 정신이 정부의 정책적 뒷받침과 사회적 공감 속에서 다시 한 번 성장의 동력으로 이어지길 기대한다"고 당부했다.





장희준 기자



