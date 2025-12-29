본문 바로가기
스타트업얼라이언스, 신임 공동대표에 임정욱 전 중기부 창업벤처혁신실장 선임

김철현기자

입력2025.12.29 08:07

이기대·임정욱 공동대표 체제 구축

스타트업얼라이언스는 임정욱 전 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장을 신임 공동대표로 선임했다고 29일 밝혔다. 임정욱 신임 대표는 2026년 1월 2일 자로 취임해 이기대 대표와 함께 스타트업얼라이언스를 이끌게 된다.

임정욱 스타트업얼라이언스 공동대표. 스타트업얼라이언스

임 대표는 2013년부터 7년간 스타트업얼라이언스 초대 센터장을 역임하며 국내 스타트업 생태계의 활성화에 기여했다. 그는 언론, 글로벌 인터넷 기업, 벤처캐피털, 정부 부처를 두루 거치고 미국과 일본의 혁신 생태계에서도 일하는 등 글로벌 현장과 정책을 모두 아우르는 시각을 갖췄다는 평가를 받는다. 스타트업얼라이언스는 이번 선임으로 스타트업 생태계의 글로벌 네트워크 확장과 정책 싱크탱크 역할을 강화할 예정이다.


임 대표는 "지난 10년간 스타트업얼라이언스는 한국 스타트업 생태계의 활성화를 위해 노력해 왔다"며, "지난 6년 동안 벤처캐피털 업계와 정부에서 쌓은 경험을 바탕으로 한국 스타트업 생태계가 한 단계 더 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
