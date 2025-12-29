1. 경영진
<신규선임>
◆ 부사장
▲ 이정빈(CSO/경영기획그룹장)
◆ 전무
▲ 김종화(CCO/소비자보호본부장)
◆ 상무
▲ 윤승원(고객정보관리인/테크그룹장)
<승진>
◆ 상무
▲ 박찬호(CRO/리스크관리본부장)
<이동>
◆ 부사장
▲ 박창석(경영지원그룹장)
2. 본부장·부서장
<신규선임>
◆ 본부장
▲ 마채성(파트너십본부장) ▲ 김광욱(신용관리본부장) ▲ 남궁설(페이먼트혁신실장) ▲ 원성준(플랫폼솔루션본부장)
◆ Hub장
▲ 김정일(수도권2Hub장) ▲ 박재욱(충청Hub장) ▲ 우상수(호남Hub장)
▲ 양재용(부산경남Hub장) ▲ 손호규(대구경북Hub장)
◆ 부장
▲ 고재길(멤버십영업부장) ▲ 이강선(체크카드솔루션부장) ▲ 김동균(가맹점영업부장 ▲ 김범진(금융사업1부장) ▲ 고석우(법인사업기획부장) ▲ 양수자(데이터사업부장) ▲ 김경희(커미션사업부장) ▲ 백지훈(SOL페이부장) ▲ 박완태(AX테크부장) ▲ 박정재(SDGs기획부장)
◆ Post장
▲ 변민구(명동카드Post장) ▲ 김수강(강원오토금융Post장) ▲ 심현성(분당카드Post장) ▲ 최진웅(안양카드Post장) ▲ 조범영(대전카드Post장) ▲ 추헌용(충청오토금융Post장) ▲ 남현규(창원카드Post장) ▲ 황순영(진주카드Post장) ▲ 김용선(대구경북오토금융Post장) ▲ 박경진(제주특화Post장)
◆ 팀장/파트장
▲ 박진영(페이먼트혁신실 팀장(부서장대우)) ▲ 장세권(프리미엄마케팅부 프리미엄지원 파트장) ▲ 윤상중(공공마케팅부 팀장(부서장대우)) ▲ 함찬영(오토금융사업부 팀장(부서장대우)) ▲ 최원석(법인사업1부 팀장(부서장대우)) ▲ 윤지형(CL사업본부 MyCredit 파트장) ▲ 배정수(테크그룹 테크감사 파트장) ▲ 김희상(AX지원부 팀장(부서장대우)) ▲ 정용석(인사부 팀장(부서장대우)) ▲ 김준규(개인신용관리부 팀장(부서장대우)) ▲ 가재혁(컬렉션지원부 서울신용지원 파트장) ▲ 김상균(컬렉션지원부 채무조정 파트장) ▲ 박철진(CS부 고객안심 파트장) ▲ 윤경화(리스크총괄부 모형공학 파트장) ▲ 심병필(리스크총괄부 감리 파트장)
<승진>
◆ 본부장
▲ 안성희(AX연구소장) ▲ 안우경(법인사업본부장)
<이동>
◆ 부장
▲ 권순석(영업관리부장) ▲ 오대근(공공마케팅부장) ▲ 김현호(상품개발부장) ▲ 서종표(프리미엄마케팅부장) ▲ 신충헌(파트너십1영업부장) ▲ 오병철(파트너십2영업부장) ▲ 김성헌(금융사업2부장) ▲ 황웅(오토금융사업부장) ▲ 안신성(오토자산관리부장) ▲ 강혁주(법인사업1부장) ▲ 박지훈(법인사업2부장) ▲ 노승규(플랫폼기획부장) ▲ 이영민(AX기획부장) ▲ 김준호(AX지원부장) ▲ 박일호(개인정보보호부장) ▲ 구정모(글로벌사업부장) ▲ 장은호(인사부장) ▲ 최주민(개인신용관리부장) ▲ 황준수(법인신용관리부장) ▲ 김준영(컬렉션지원부장) ▲ 김자영(정산업무부장) ▲ 서영덕(감사부장)
◆ Post장
▲ 나상윤(여의도카드Post장) ▲ 김태형(일산카드Post장) ▲ 유홍근(인천카드Post장) ▲ 전용국(수도권1오토금융Post장) ▲ 이희인(강남카드Post장) ▲ 이세준(동대문카드Post장) ▲ 박영호(노원카드Post장) ▲ 김태진(원주카드Post장) ▲ 이상준(수도권2오토금융Post장) ▲ 황금락(경기오토금융Post장) ▲ 이영미(천안카드Post장) ▲ 한용식(광주카드Post장) ▲ 김규남(전주카드Post장) ▲ 장두원(순천카드Post장) ▲ 국점근(호남오토금융Post장) ▲ 윤재학(부산경남오토금융Post장) ▲ 조종현(울산카드Post장)
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>