혼란 속 정부가 내놓은 노란봉투법 해석 보니 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①노동부, 개정 노조법 해석지침안 발표

②10월말 국내은행 원화대출 연체율 현황

③美 성장, 대기업 집중…소기업은 경영난

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 약보합 마감…숨고르기

○'산타랠리' 미리 구현…일부 차익실현 매물도

○쿠팡, 자체 조사결과 발표 후 첫거래일 급등…뉴욕증시서 6% 상승

Top3 NEWS

■ 노란봉투법 지침 보니…통제 여부로 사용자 판단, 정리해고도 쟁의 대상 ○경영계-노동계 우려 속 정부 해석 지침 발표

○근로조건 별로 사용자성 판단할 수 있도록 예시 포함

○"사용자성 인정된 의제만 원하청 교섭"

■ 10월 은행대출 연체율 0.58%…전월比 0.07%p↑ ○10월 0.58%, 전월말 대비 0.07%포인트 상승

○가계대출 연체율 0.42%…신용대출 등 연체율 0.1%p ↑

○경기 부진에 취약부문 중심으로 대출 연체율 상승 추세

■ 美 경제 호황 속 기업도 양극화…소비 이어 'K자형 경제' 심화 ○성장은 대기업 몫…소기업은 고물가·관세에 고용 축소

○'K자형 양극화' 심화…기업 간, 실적 양극화 뚜렷

○소비자 계층 간 분화도 맞물려 심화

그래픽 뉴스 : SC "韓, 내년 성장률 1% 후반…주식투자보다 자산 다각화해야"

○2026년 글로벌 금융시장 전망 및 투자전략

○반도체 주도 수출 증가세가 성장률 견인

○환율 평균 1430원…"원화 약세 뉴노멀"

the Chart : 당국 '서학개미 소환술', 1차 효과는 심리 진정…"연말 관건 1450원"

○'서학개미 당근' 포함 고강도정책수단, 시장 심리 진정 효과

○연말 1450원 하회 관건…시장선 1440~1450원 전망

○실질 효과 확인 시간 필요 "수급 개선 시 내년 초 우하향"

오늘 핵심 일정

○국내

세미파이브 코스닥 상장, 확정공모가 2만4000원

○해외

13:00 태국 산업생산 (YoY)(11월)

17:30 홍콩 수입 수출 (MoM)(11월)

20:00 프랑스의 총 구직자 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( ▲ 3 ℃ ) ｜최고기온 : 7℃( ▲ 1 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 10%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>