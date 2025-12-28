본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

업계동향

"서울 오피스텔 매매가 상승률 3년 7개월만 최고치"

이관주기자

입력2025.12.28 15:24

시계아이콘00분 31초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB부동산 분석…서울 0.52% 상승

이달 서울 오피스텔 가격 상승률이 3년 7개월 만에 최고치를 기록했다는 조사 결과가 나왔다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

28일 KB부동산이 발표한 12월 오피스텔 통계에 따르면, 이달 15일 기준 서울 오피스텔 매매가는 직전 달보다 0.52% 상승해 2022년 5월(0.79%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

서울 오피스텔 매매가는 지난 2월 이후 지속해서 상승세를 보이고 있다. 면적별로 보면, 전용면적 85㎡를 초과하는 대형 상승률이 2.39%로 지난달(1.03%)과 비교해 2배 이상 높았다. 이어 중대형(전용 60~85㎡) 0.62%, 중형(전용 40~60㎡) 0.15% 등 순으로 상승률이 높았다.


10·15 대책으로 서울 전역이 조정대상지역·투기과열지구 및 토지거래허가구역으로 지정돼 아파트 규제가 강화됨에 따라 상대적으로 규제가 덜한 오피스텔로 수요가 유입된 데 따른 것으로 KB부동산은 분석했다.


이달 전국 오피스텔 매매가 역시 0.22% 올라 지난달 상승률(0.04%)보다 상승 폭이 컸다. 이는 2022년 8월(0.31%) 이후 3년 4개월 만에 가장 높은 상승률이다.

오피스텔 평균 매매가는 전국 2억6272만원, 수도권 2억7269만원, 서울 3억758만원, 경기 2억6266만원, 인천 1억6268만원, 5개 광역시 1억9616만원 등으로 집계됐다.





이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

5년간 패스트푸드만 먹은 소녀 사망…장에서 나온 '6ℓ' 물질 봤더니

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

"너 시집오고 아들과 연락 끊겨"…며느리에게 흉기 든 시아버지

"숨 쉬면 입김 얼어"…영하 50도에도 학교 가는 마을

하루에 몇 보 걸으세요? 인지 기능 저하 늦추는 '5000보'

새로운 이슈 보기