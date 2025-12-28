본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

국가과학기술자문회의 부의장에 '핵융합 전문가' 이경수 전 과기혁신본부장

이명환기자

입력2025.12.28 15:05

시계아이콘00분 12초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

ITER 부총장·과기혁신본부장 거쳐 인애이블퓨전 의장 역임

핵융합 전문가로 꼽히는 이경수(69) 인애이블퓨전 의장이 신임 국가과학기술자문회의 부의장으로 임명됐다.


대구 출신인 이 부의장은 경북고와 서울대 물리학과를 졸업한 뒤 미국 텍사스-오스틴대에서 물리학 박사 학위를 취득했다.

이경수 신임 국가과학기술자문회의 부의장.

이경수 신임 국가과학기술자문회의 부의장.

AD
원본보기 아이콘

이후 국제원자력기구(IAEA) 국제핵융합연구평의회(IFRC) 의장과 국가핵융합연구소 소장, 국제핵융합실험로(ITER) 국제기구 부총장, 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장을 지냈고 핵융합 스타트업 인애이블퓨전에서 의장직을 맡고 있다.


인애이블퓨전은 이 부의장과 최두환 전 포스코ICT 대표가 함께 설립한 국내 최초의 핵융합 스타트업이다.




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최고' 찍은 日대기업 "통장에 1000만원 꽂혔다"…1인당 보너스 '역대 최... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

5년간 패스트푸드만 먹은 소녀 사망…장에서 나온 '6ℓ' 물질 봤더니

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

"술 마시는 것보다 저렴"…미국 Z세대가 영화관 가는 이유

"너 시집오고 아들과 연락 끊겨"…며느리에게 흉기 든 시아버지

"숨 쉬면 입김 얼어"…영하 50도에도 학교 가는 마을

하루에 몇 보 걸으세요? 인지 기능 저하 늦추는 '5000보'

새로운 이슈 보기