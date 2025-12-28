국가과학기술자문회의 부의장에 '핵융합 전문가' 이경수 전 과기혁신본부장

ITER 부총장·과기혁신본부장 거쳐 인애이블퓨전 의장 역임

핵융합 전문가로 꼽히는 이경수(69) 인애이블퓨전 의장이 신임 국가과학기술자문회의 부의장으로 임명됐다.

대구 출신인 이 부의장은 경북고와 서울대 물리학과를 졸업한 뒤 미국 텍사스-오스틴대에서 물리학 박사 학위를 취득했다.

이경수 신임 국가과학기술자문회의 부의장. AD 원본보기 아이콘

이후 국제원자력기구(IAEA) 국제핵융합연구평의회(IFRC) 의장과 국가핵융합연구소 소장, 국제핵융합실험로(ITER) 국제기구 부총장, 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부장을 지냈고 핵융합 스타트업 인애이블퓨전에서 의장직을 맡고 있다.

인애이블퓨전은 이 부의장과 최두환 전 포스코ICT 대표가 함께 설립한 국내 최초의 핵융합 스타트업이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



