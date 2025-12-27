"제발 금연하세요"…15세부터 전자담배 피우다 피 토하고 폐 절제한 20대

일회용 전자담배 피우며 빈도 늘어

청소년기 전자담배 뇌발달에도 영향

10대 때부터 전자담배를 사용해온 영국 여성이 암에 걸려 폐 일부를 절제한 사연이 전해졌다.

최근 영국 더 선은 케일리 보다(22)가 지난 1월 기침을 하다 피를 토해 병원을 찾았고, 폐암 진단을 받았다고 보도했다.

케일리는 "재사용형 전자담배를 쓰다가 몇 달 전 일회용 전자 담배로 바꿨다"며 "(폐암) 증상은 일회용 전자담배를 사용하기 시작하면서 나타났다"라고 이야기했다. 이후 일주일에 600 퍼프 용량의 제품 한 개를 소비할 만큼 사용 빈도가 급격히 늘었다.

지난해 11월 케일리는 온몸에 발진이 생겨 병원을 찾았고, 의료진들은 대상포진이나 수두·옴 등으로 진단해왔으나 호전되지 않았다. 이후 몇 달간 케일리는 기침 도중 짙은 갈색 점액을 뱉기 시작했고, 시간이 지나면서 점차 선홍색 피를 뱉기 시작했다.

다시 병원을 찾아 조직 검사를 한 결과 케일리는 폐암 3기 진단을 받았다. 그는 가족 중에는 폐암에 걸린 사람이 없어서 폐암에 걸렸다는 사실을 믿을 수 없었다고 덧붙였다. 그는 지난 9월 오른쪽 폐 일부와 주변 림프샘을 제거하는 수술을 받았다. 수술 뒤에는 숨쉬기가 어려워 재활 치료를 통해 다시 걷는 법도 배워야 했다.

케일리는 "오른쪽 폐를 제거하는 수술을 받고 나서 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 겪게 됐다"며 "매일 밤 병원 침대에서 숨이 막혀 일어나고 다시 걷는 법을 배워야 하는 똑같은 꿈을 꾼다"라고 토로했다.

현재 케일리는 림프샘에서 발견된 암을 치료하기 위해 항암 치료를 받고 있는데 피를 토하거나 혈뇨를 보는 등 심한 부작용을 겪고 있다. 그는 "항암치료를 다시 시작하는 게 너무 무섭다"며 "담배를 끊어라"라고 강조했다.

한편 청소년기의 전자담배 사용은 성장 단계에 있는 신체와 뇌 발달에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 의학적 위험 요인으로 평가된다. 청소년기의 뇌는 전전두엽을 중심으로 20대 중반까지 성숙 과정을 거치며, 이 부위는 판단력과 충동 조절 기능을 담당한다. 하지만 니코틴은 뇌 발달에 영향을 미치는 것으로 알려졌다. 니코틴은 뇌의 보상 회로를 과도하게 자극해 신경 연결 형성을 방해할 수 있으며 ▲주의력 저하 ▲충동성 증대 ▲불안 ▲우울 증상이 발생할 수 있다.

특히 전자담배는 흡입 시 자극이 적어 니코틴 섭취량을 명확히 인지하기 어려워, 높은 의존성으로 이어질 가능성이 크다. 더불어 전자담배를 사용하는 청소년이 이후 일반 담배 흡연으로 전환될 가능성이 높다는 '게이트웨이 효과' 또한 다수의 연구를 통해 확인됐다.





