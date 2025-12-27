"'가장 아름다운 왕비' 돌려달라"…이집트, 네페르티티 흉상 환수 요구

1912년 독일인 이집트 고고학자가 반출

이집트 대박물관 개간 뒤 반환 목소리 커져

최근 카이로에서 세계 최대 규모의 이집트 대박물관이 문을 열면서 네페르티티 왕비 흉상 환수 요구가 다시금 거세졌다.

베를린 노이에스 박물관에 전시된 네페르티티 흉상.

26일(현지시간) 미 워싱턴포스트(WP)는 이집트 대박물관이 문을 열면서 현존하는 이집트 유물 가운데 가장 아름다운 것으로 꼽히는 네페르티티 왕비 흉상 환수 요구가 다시 한번 일고 있다고 보도했다. 네페르티티는 고대 이집트에서 일신교 신앙을 최초로 도입한 신왕조 시대 파라오인 아멘호텝 4세(아케나톤)의 정실부인이다. 네페르티티가 어떤 삶을 살았는지는 많이 알려지지 않았지만, 흉상이 담고 있는 희미한 미소와 고요한 시선 등이 전 세계 사람들의 사랑을 받았다.

하지만 문제는 네페르티티 흉상이 이집트가 아닌 독일에 있다는 것이다. 1912년 독일인 이집트 고고학자 루트비히 보르하르트는 카이로에서 남쪽으로 약 320㎞ 정도 떨어진 텔 엘-아르마나 유적지에서 네페르티티 흉상을 발굴해 독일로 가져갔다. 2009년부터 이 흉상은 베를린 노이에스 박물관에 전시돼 있다.

독일 측은 네페르티티 흉상이 유입되는 과정에서 법적 문제는 없다고 주장했다. 하지만 WP는 논란의 소지가 있다고 짚었다. 이집트를 식민 지배하던 영국 당국이 유물이 발견되면 이집트와 반반씩 나눠야 한다고 규정했는데도 보르하르트가 이 규정을 집행하던 프랑스 관리인을 속여 네페르티티 흉상을 가져갔다는 것이다. 특히 이 과정에서 보르하르트가 네페르티티 흉상을 포기해야 한다는 사실을 인지했으며, 이를 독일로 가져간 뒤 십년 간 대중에 공개하지 않았다는 점도 무단 반출의 정황을 뒷받침한다고 설명했다.

자히 하와스 전 이집트 유물부 장관은 "이런 나라들은 나일강을 유린했다"며 "이제는 우리에게 무언가를 돌려줄 때"라고 강조하며 네페르티티 흉상 환수를 추진했다. 하와스는 "이집트 유물 반환을 거부하던 나라들은 이집트의 유물 보관 역량이 떨어진다는 이유를 들었지만, 이제 대박물관 개관으로 이런 주장을 지속하기 어려울 것"이라며 "특히 최근 루브르 박물관 도난 사례도 있는 만큼 유럽의 박물관이 이집트 대박물관보다 더 안전하다고 단정 짓기 어렵다"라고 강조했다.

노이에스 박물관 측은 운송이 까다롭다며 반환에 난색을 보였다. 프리데리케 자이프리트 노이에스 박물관 관장은 "협력 박물관의 환경이 문제가 아니다"라면서 "전 세계 어느 박물관에서 최고의 환경을 제공한다고 해도 제가 할 수 있는 말은 '파손되기 쉬워서 불가능하다'는 것뿐"이라고 설명했다.

