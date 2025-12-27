"의료보험 월 400만원, 진료도 못 봐"…美이민 포기한 225만 유튜버

유튜버 올리버쌤 8년만에 한국으로 돌아와

세금·열악한 의료 시스템·공교육 붕괴 지적

한국에서 미국으로 이민 간 225만 유튜버 '올리버쌤'이 갈수록 비싸지는 세금과 부족한 의료 시스템 등의 이유로 다시 한국에 돌아올 것이라고 밝혔다.

구독자 225만명을 보유한 영어 교육 유튜버 올리버쌤이 미국 이민 생활을 포기하고 한국으로 돌아온다고 밝혔다.

26일 올리버쌤은 자신의 유튜브 채널에 '한국인 와이프와 미국 이민 8년 차 이제는 진짜 포기합니다'라는 제목의 영상을 공개했다. 한국인 아내와 결혼한 뒤 한국에서 생활하다 고향인 미국 텍사스로 간 올리버쌤은 "미국은 강대국이니까 (경제가) 문제없겠다고 생각하시는 분들 많겠지만, 실제로는 아니다"라고 이야기했다.

우선 그는 세금 문제를 꼬집었다. 8000평 부지의 전원주택에서 생활하고 있는 그는 "2026년부터 재산세 8000달러(약 1156만원)를 내야 한다"며 "주택 보험비는 4402달러(약 637만원)를 내야 한다"라고 설명했다. 올리버쌤은 "집을 소유하는 것만으로도 1년에 1800만원을 내야 한다"며 "문제는 앞으로 이 비용이 매년 15% 올라갈 것이라는 전망이 있다"라고 덧붙였다.

특히 텍사스는 토네이도, 산불 등 자연재해에 취약한 지역이다. 올리버쌤의 가족들도 비싼 보험을 들 수밖에 없었다고 밝혔다. 그러나 대형 보험사들은 오히려 보험 가입을 기피하고 있다.

빠른 기후변화로 인한 자연재해에 대한 두려움도 이민을 결심하는 계기가 됐다고 한다. 올리버쌤은 "텍사스는 여름에 40도가 넘는다"며 "아이를 출산하기 2주 전에도 텍사스에 전력난이 생겨서 다 멈췄다. 그때 300명 정도가 사망했다"라고 말했다. 그런데도 텍사스는 이에 대비하는 인프라가 없는 상황이어서 당장 오는 여름도 버텨낼 자신이 없다고 털어놨다.

다음으로는 미국의 공교육이 무너지고 있다고 지적했다. 앞서 트럼프 행정부가 46년 만에 연방교육부 폐지 절차에 돌입했고 텍사스 주 정부 역시 이를 적극적으로 받아들였다. 실제로 공립학교에 들어가는 예산이 줄어들면서 학생 수도 축소됐다. 교사들에게 급여를 지급하기 어려워 휴교일도 늘리고 있다. 올리버쌤의 아내는 "학교 예산이 많이 줄어들어서 주변 대도시에 있는 큰 학군들도 많이 폐교했다"며 "선생님들도 많이 그만두거나 해고돼서 교사 대신 자격증 없는 일반인이 채우고 있다"라고 전했다.

마지막으로 미국의 악명높은 의료 시스템을 짚었다. 내년부터 월 2600달러(약 376만원)의 의료 보험비를 내야 한다는 올리버쌤은 많은 의료보험비를 내고 있음에도 좋은 의료 서비스를 받지 못하는 상황이라고 밝혔다.

올리버쌤의 아내는 "할아버지가 췌장암 말기 판정을 받으셨다. 췌장암 말기 판정을 받기 이전에도 여러 번 증상을 보이셨고 검사를 받고 싶으셔서 병원에 찾아갔다"며 "주치의도 만나는 게 오래 걸렸고 겨우 만나러 갔더니 소금 먹고 쉬라더라. 아무리 정밀 검사를 받고 싶다 해도 받을 수 없고 결국 말기가 되어서야 발견했다"라고 토로했다. 그러면서 "이런 위기가 나한테 찾아오면 어떡하지? 하는 두려움이 덮치기 시작했다"며 "한 달에 (보험료를) 400만 원가량 내고 있는데도 왜 이런 대접을 받아야 하는지도 모르겠다"라고 이야기했다.





