점심 먹다 '날벼락'…버거킹 매장 승용차 돌진 사고로 3명 부상

이종구기자

입력2025.12.26 15:02

수정2025.12.26 15:05

숏뉴스
동두천서 70대 운전자 주차 중 사고
유리창 뚫고 매장 덮쳐

26일 오후 경기도 동두천시의 한 패스트푸드점에 승용차가 돌진하는 사고가 발생해 점심 식사를 하던 방문객들이 다쳤다.

26일 오후 경기도 동두천시의 한 패스트푸드점에 승용차가 돌진하는 사고가 발생해 점심 식사를 하던 방문객들이 다쳤다. 경기도북부소방재난본부 제공

소방 당국에 따르면 이날 오후 1시쯤 동두천시 지행동 소재 버거킹 매장 앞 주차장에 있던 차량이 갑자기 매장 안으로 돌진했다는 신고 6건이 잇따라 접수됐다.


이 사고로 매장 안에서 식사 중이던 김모 씨(40대·여)와 전모 씨(30대·여), 이모 씨(60대·남) 등 방문객 3명이 다리 등에 통증을 호소해 인근 병원으로 이송됐다. 부상자들은 모두 경상인 것으로 확인됐다.

사고 당시 차량은 매장 전면 유리창을 완전히 뚫고 들어와 내부 집기를 파손했으나 다행히 추가 인명 피해로는 이어지지 않았다. 사고 차량 운전자인 70대 남성 A씨는 현장에서 별도의 병원 이송은 되지 않았다.


소방 당국은 장비 9대와 인원 23명을 투입해 현장을 수습했으며, 경찰은 A씨가 주차 중 운전 미숙으로 사고를 냈을 가능성 등을 포함해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
