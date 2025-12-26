정청래 "내년 1호 법안 2차 종합특검"…새해도 내란청산 집중(종합)

정청래 대표 취임 후 147일 만 첫 기자회견

"2차 종합·통일교특검 빠른 시일 내 추진"

1인1표제 다음 달 재추진…"계파문화 해체"

정청래 더불어민주당 당 대표가 취임 첫 기자회견에서 내년 추진할 1호 법안으로 '2차 종합특검법'을 짚으며 새해에도 '내란청산' 기조를 이어가겠다는 의지를 드러냈다. 최근 최종 부결된 권리당원 1인1표제는 정치권의 계파문화를 해체할 묘안이라며 다음 달 재추진을 계획했다.

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 2025.12.26 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

26일 여의도 국회에서 열린 정 대표의 기자회견에서 정 대표는 모두발언에서 "2차 종합 특검과 통일교 특검은 가장 빠른 시일 안에 속도감 있게 추진하겠다"며 "내란 청산과 개혁 완수를 향한 발걸음은 한 발짝도 물러설 수 없고, 한시도 쉴 수 없다"고 밝혔다.

2차 종합특검 관련 정 대표는 "3대 특검에서 미진했던 부분을 모아 집중적으로 파헤침으로써, 모든 의혹에 분명한 마침표를 찍을 수 있도록 매진할 것"이라며 "노상원 수첩, 여인형 메모, 채해병 사건 구명 로비 의혹, 김건희·윤석열의 국정농단 등을 포함해 12·3 비상계엄 내란 사태의 전말과 윤석열 정권의 모든 국정농단을 낱낱이 밝혀야 한다"고 강조했다.

국민의힘을 향해서는 통일교 특검 등을 거론하며 정당 해산 가능성을 경고했다. 정 대표는 "2022년 대선 당시 국민의힘의 쪼개기 정치 후원금 수수 의혹을 낱낱이 밝혀야 한다"며 "정교유착은 위헌 그 자체로서, 민주적 기본질서를 정면 위배하는 행위"라고 했다. 이어 그는 "추경호 전 국민의힘 원내대표의 계엄 해제표결 방해 의혹이 사실로 밝혀진다면, 국민의힘과 통일교의 유착이 유죄로 확정된다면, 국민의힘은 위헌 정당으로서 해산돼야 함을 다시 한번 강조한다"고 덧붙였다.

새해 첫 1호 법안으로도 '2차 종합특검법'을 꼽으며 내란 청산을 재강조했다. 정 대표는 내년 가장 먼저 처리해야 할 법안을 묻는 기자의 질문에 "물리적으로 가능하다면 올해 안에 2차 종합·통일교 특검을 하고 싶었지만, 여러 상황상 내년 새해 벽두에 특검법을 통과시켜야 할 것 같다"며 "새해 1호 법안은 2차 종합추가 특검법이 돼야 한다고 생각하고 동시에 통일교 특검도 추진해야 한다"고 말했다. 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 사법개혁안 신속 처리를 언급하며 조희대 사법부에 대한 강도 높은 비판도 잊지 않았다.

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 2025.12.26 김현민 기자 원본보기 아이콘

지난 5일 당 중앙위원회에서 부결된 권리당원 1인1표제와 관련해선 다음 달 11일 열리는 최고위원 보궐선거 직후 재추진하겠다고 밝혔다. 정 대표는 "1인1표제를 통해 (정치권의) 계파 문화가 해체될 수 있다고 생각한다"고 했다. 그는 "계파 모임이 있고 정책토론회가 있으면 의원들은 공천이 신경 쓰여 계파모임에 간다"며 "1인1표제가 된다면 앞으로 계파를 만들 필요도 없다. 지역주민들에게 좋은 평가를 받으면 그냥 공천받는 것"이라고 말했다. 정 대표는 필요하다면 전당원들에게 1인1표제 재추진 관련 찬반 의사를 묻겠다고 부연했다.

정 대표는 이날 한반도 평화 신전략위원회를 설치하겠다는 계획도 언급했다. 그는 "위원회는 정세현 전 통일부 장관, 문정인 교수, 이재정 전 통일부 장관 등 한반도 평화 문제 관련 최고의 전문가들로 구성될 것"이라며 "공동위원장이나 실무 분과 등 상당히 의미 있게 구성해놨다"고 말했다.

통일교·외교부가 자주파와 동맹파 갈등을 빚고 있는 상황에서 정 대표는 자주파의 의견에 힘을 실었다. 정 대표는 "대한민국의 가장 큰 과제, 모든 모순의 기본은 분단 문제에 있다고 봤고, 정치 입문의 계기도 분단극복, 조국 통일 문제였다"고 했다. 정 대표는 개성공단을 언급하며 "27만명의 북한 노동자와 3만명의 남한 노동자가 일하게 되는데, (남한 노동자) 3만명이 개성에서 일한다는 것은 전쟁 가능성이 없다는 것"이라며 "개성공단은 늘 남북관계의 숨구멍이라고 얘기한다. 어떻게 해서든 문을 열어야겠다고 생각하고, 정말 많이 고민하고 있다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 2025.12.26 김현민 기자 원본보기 아이콘

개혁 입법 추진 때마다 제기되는 '당정(당·정부) 엇박자'와 '자기 정치' 비판에 대해서는 "(당정은) 엇박자를 낸 적도 없고, 자기 정치와도 거리가 멀다"며 "취임 이래 굵직굵직한 법안을 처리할 때 당정대(당·정부·대통령실) 조율 없이 독단적으로 한 적 없다"고 선을 그었다.

국회 본회의를 24일 통과한 허위조작정보 금지법(정보통신망법 개정안)이 정치인 등 권력자의 징벌적 손해배상 청구권을 제한하지 않아 악용 가능성이 있다는 지적에는 "국회의원도 순수한 대한민국의 국민이고 자연인"이라며 "의원이라고 피해를 봐도 참으라는 것에는 동의하기 어렵다"고 했다. 진보당 등 범여권에서는 이 법안이 명확성의 원칙과 과잉금지 원칙을 위배하고 있다며 이 대통령이 재의요구권을 행사해야 한다고 주장하고 있다.

김병기 민주당 원내대표를 둘러싼 의혹 및 전 보좌진과의 갈등 상황에 대해 정 대표는 "매우 심각하게 지켜보고 있다"고 전했다. 정 대표는 "전날 통화에서 김 원내대표가 국민과 당원께 송구하고 저에게도 송구하다는 취지로 말했다"며 "며칠 후 본인이 입장을 정리해 발표하겠다는 말도 했다. 그때까지 지켜보겠다"고 밝혔다.

이번 기자회견은 정 대표의 취임 후 147일 만에 처음 진행됐다. 1인1표제가 최종 부결된 지난 5일 긴급 기자회견이 열린 바 있지만 정 대표는 기자들의 질의를 직접 받지 않고 입장 발표 후 퇴장했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>