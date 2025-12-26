본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

한국투자증권, 가상자산 거래소 빗썸과 업무협약

조슬기나기자

입력2025.12.26 09:51

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권은 가상자산 거래소 빗썸과 자산관리 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.


김성환 한국투자증권 대표와 이재원 빗썸 대표가 지난 24일 여의도 한국투자증권 본사에서 업무협약(MOU) 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권

김성환 한국투자증권 대표와 이재원 빗썸 대표가 지난 24일 여의도 한국투자증권 본사에서 업무협약(MOU) 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권

AD
원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양사는 고객들을 위한 맞춤 자산관리 서비스 제공을 위해 다방면으로 협력하기로 했다. 정기적인 콘퍼런스를 열며 각종 자산관리 인사이트를 제공하는 한편, 두 회사가 증권·가상자산 각 분야에서 축적해온 콘텐츠를 교차 제공하는 등 서비스 저변을 넓혀갈 방침이다.

지난 24일 여의도 본사에서 진행된 협약 체결식에 참석한 김성환 한국투자증권 대표는 "빗썸과의 협력을 통해 고객들께 폭넓은 디지털 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "이번 협약을 계기로 양사 간 협업 분야를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

"결혼하니 대출 못받아"…권익위, 버팀목·디딤돌대출 소득요건 완화 권고

새로운 이슈 보기