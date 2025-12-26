한국투자증권, 가상자산 거래소 빗썸과 업무협약

한국투자증권은 가상자산 거래소 빗썸과 자산관리 서비스 제공을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

김성환 한국투자증권 대표와 이재원 빗썸 대표가 지난 24일 여의도 한국투자증권 본사에서 업무협약(MOU) 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 한국투자증권 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양사는 고객들을 위한 맞춤 자산관리 서비스 제공을 위해 다방면으로 협력하기로 했다. 정기적인 콘퍼런스를 열며 각종 자산관리 인사이트를 제공하는 한편, 두 회사가 증권·가상자산 각 분야에서 축적해온 콘텐츠를 교차 제공하는 등 서비스 저변을 넓혀갈 방침이다.

지난 24일 여의도 본사에서 진행된 협약 체결식에 참석한 김성환 한국투자증권 대표는 "빗썸과의 협력을 통해 고객들께 폭넓은 디지털 자산관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "이번 협약을 계기로 양사 간 협업 분야를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>