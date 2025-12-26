민주 박상혁, 쿠팡 발표에 "가해자가 피해자인 양 조사한 것도 문제"

"국회 차원에서 쿠팡 청문회 준비 중"

쿠팡이 개인정보 유출 사태와 관련해 자체 조사 결과를 발표한 가운데 박상혁 더불어민주당 원내소통수석부대표는 "마치 가해자가 스스로를 피해자인 양 조사한 것도 문제"라고 했다.

박 원내소통수석부대표는 26일 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에서 "(이번 사안으로 인해) 중국과의 여러 외교 문제도 발생할 수 있을 것 같다"며 이같이 말했다. 이어 "사실상 강제수사에 준하는 형태로 조사를 진행한 것 같은데, 어떤 사설 기업이 중국에 가서 관련자를 직접 만나 조사할 수 있겠는가. 그건 영화에서나 나오는 거다"고 덧붙였다.

그는 "쿠팡은 여러 책임을 져야 하는 입장"이라며 "경찰과 정부의 조사를 받아야 하는 상황에서 이렇게 발표하는 건 도저히 납득할 수 없는 상황"이라고 비판했다.

이어 "국회 차원에서도 쿠팡 청문회를 준비 중"이라며 "청문 계획서를 채택하고 여러 증인을 부를 예정인데, 핵심은 상임위원들이 얼마만큼 이 문제에 대한 의지를 갖고 있느냐에 달려 있다"고 말했다. 그러면서 "과학기술정보방송통신위원회(과방위)가 모든 사안을 전면으로 다루는 상임위는 아니지만, 이미 한 차례 청문회도 했었고 김현 간사를 비롯해 (문제 해결에 대한) 굉장한 의지를 갖고 있다"고 덧붙였다.

박 원내소통수석부대표는 "국정조사는 시간이 생각보다 오래 걸리기 때문에 그 전에 빨리 청문회를 하자는 것"이라고 강조했다. 그는 "사실상 1차 청문회를 과방위에서 했는데, 거기서 쿠팡의 안하무인 태도들이 밝혀졌다고 생각하고, 충분히 성과가 있었다"고 했다.

쿠팡은 전날 보도자료를 통해 "고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다"라고 밝혔다. 그러면서 유출자가 탈취한 보안 키를 사용해 고객 계정 3300만개의 기본적인 정보에 접근했으나, 이중 약 3000개 계정의 고객 정보만 저장했다고 설명했다. 유출자는 관련 보도가 나오자 불안감에 휩싸여 보유하고 있던 고객 정보를 전부 삭제했다고 진술한 것으로 전해졌다.

