SKAI인텔리전스, NRF 2026서 레노보·엔비디아·LVMH와 리테일 AI 논한다

코스닥 상장사 스카이월드와이드( SKAI SKAI 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,705 전일대비 60 등락률 -3.40% 거래량 102,974 전일가 1,765 2025.12.26 09:26 기준 관련기사 [아시아AI대상]스카이월드와이드, 산업별 맞춤형 AI 전환 솔루션 제공SKAI월드와이드 "마케팅솔루션사업부, 30억 규모 신규 프로젝트 수주"SKAI월드와이드 "온톨로지 기반 AI 솔루션 '온토비아'로 AX 시대 앞당길 것" 전 종목 시세 보기 close )의 관계사이자 AI 콘텐츠 솔루션 기업 스카이인텔리전스는 세계 최대 규모의 소매·유통 산업 전시회인 'NRF(전미소매협회) 빅쇼 2026 (NRF Retail's Big Show 2026, 이하 NRF 2026)'에 공식 스피커로 참여한다고 26일 밝혔다.

스카이인텔리전스는 글로벌 IT 기업 레노보(Lenovo)와 협력사인 엔비디아(NVIDIA)의 초청을 받아 이번 행사에 공식 연사로 참여하며 '유통업계에서 바라본 AI, 기대를 넘어 지속 가능한 성공으로(AI in Retail: From Hype to Sustainable Success)'라는 주제로 진행되는 공식 세션 무대에 오른다.

NRF 2026 공식 홈페이지에 따르면 해당 세션에는 레노보 솔루션 및 서비스 그룹의 제네럴 매니저 패트리샤 윌키(Patricia Wilkey), 글로벌 럭셔리 그룹 루이비통모에헤네시(LVMH)의 최고 옴니채널·데이터 책임자(CDO) 곤자규 드 피에리(Gonzague de Pirey), 엔비디아(NVIDIA)의 전략사업개발 디렉터 란 후(Ran Hu), 그리고 스카이인텔리전스(SKAI Intelligence)의 글로벌 CEO 모건 마오(Morgan Mao)가 연사로 함께한다.

본 세션에서는 리테일 산업 전반에서 AI가 단기적인 기술 트렌드를 넘어 실제 비즈니스 성과와 지속 가능한 경쟁력으로 이어지기 위해 필요한 조건과 전략을 중심으로 논의가 이뤄질 예정이며, 글로벌 리테일 기업, 테크 플랫폼, AI 솔루션 기업의 시각에서 AI 도입 과정에서 직면하는 현실적인 과제와 적용 사례, 그리고 지속 가능한 성공 모델에 대한 인사이트가 공유될 전망이다.

스카이인텔리전스는 생성형 AI 기반 3D 콘텐츠 제작, 3D 제품 로봇스캐닝, AI 콘텐츠 자동화 기술을 바탕으로 글로벌 리테일 기업을 위한 차세대 AI 솔루션을 개발 및 제공하고 있다. 특히 이번 NRF 2026 참여를 계기로 글로벌 리테일 시장 내 기술 경쟁력과 전문성을 한층 강화하면서, 글로벌 사업 확장을 본격화한다는 계획이다.

한편 전미소매협회 빅쇼(NRF Retail's Big Show)는 매년 미국 뉴욕에서 진행되는 세계 최대 규모의 유통 전문 전시·컨퍼런스로 전 세계 100여개국에서 6200개 이상의 기업과 수만 명의 업계 관계자가 참여하며, 2026년에는 1월 11일부터 13일까지 진행될 예정이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



