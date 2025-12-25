본문 바로가기
김병기 "전 보좌직원, 교묘하게 '공익제보자' 행세…숨기지 않겠다"

김영원기자

입력2025.12.25 12:03

시계아이콘00분 57초 소요
언론사 홈 구독
김 원내대표, 보좌직원 대화방 캡처 공개

김병기 더불어민주당 원내대표는 사생활 관련 의혹이 잇따라 언론에 보도된 것과 관련해 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 교묘한 언술로 공익제보자 행세를 하고 있다"고 밝혔다. 전 보좌직원들을 직권면직한 직접적 사유인 텔레그램 채팅방 대화 캡처도 공개했다.


김 원내대표는 25일 페이스북에 "그들은 선을 넘어도 한참 넘었다. 마음은 무겁고 착잡하지만, 이제는 그들과 있었던 일들을 밝힐 때가 됐다고 판단했다"고 적었다.

김병기 더불어민주당 원내대표가 18일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2025.12.18 김현민 기자

김병기 더불어민주당 원내대표가 18일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 2025.12.18 김현민 기자

그는 "(2024년) 12월4일 불법 계엄 사태 다음날 6명의 보좌직원이 만든 '여의도 맛도리'라는 비밀 대화방을 알게 됐다"며 "가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도찰해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다"고 설명했다.


김 원내대표는 해당 텔레그램 채팅방 대화 내용 일부를 공개했다. 김 원내대표는 "극히 일부만 공개하겠다. 심한 욕설은 가급적 제외하거나 최소화했다"고 덧붙였다.


이어 "12월 9일 6명 보좌직원에게 직권면직을 통보했다"며 "개인적 불화 때문이 아니라 민주당 소속 보좌진으로서 도저히 용납할 수 없는 언행, 인간에 대한 최소한의 존엄과 예의가 철저히 짓밟힌 대화를 직접 확인했기 때문"이라고 했다.

그는 "모든 책임은 제 부덕에 있음에도 불구하고 전직 보좌직원들은 절대적 약자, 저는 절대적 강자라는 단순한 도식과 그들은 피해자이고 저는 가해자라는 왜곡된 서사는 용납할 수 없다"며 "이제 숨기지 않겠다"고 전했다.


김 원내대표는 "그 시절 서로 신뢰 속에서 오갔던 말과 부탁, 도움은 이제 '갑질'이라는 이름으로 둔갑했다"며 "이들은 저와의 대화를 몰래 녹음한 뒤 사실과 왜곡, 허위를 교묘히 섞어 무차별적으로 공개하고 있다"고 강조했다.


그러면서도 "국민의 상식과 눈높이에 미치지 못한 처신이 있었다면 그 책임은 온전히 제 몫"이라며 "공직자로서 스스로를 성찰하고 같은 우가 반복되지 않도록 하겠다"고 했다.


최근 김 원내대표는 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의 제공 문제를 항공사와 논의했다는 의혹을 다룬 보도 등으로 사생활 관련 논란에 휩싸였다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

