대통령실, 성탄절에 '쿠팡 대책 장관급 회의' 긴급소집

대통령실이 성탄절인 25일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태의 대책 마련을 위한 관계부처 장관급 회의를 개최한다.

정치권에 따르면 정부는 쿠팡 사태의 심각성을 고려해 휴일에도 회의를 개최하기로 한 것으로 알려졌다.

이날 회의는 김용범 대통령실 정책실장이 주재하는 것으로 알려졌다. 과학기술정보통신부 장관과 개인정보보호위원장, 방송미디어통신위원장, 공정거래위원장 등 관계 부처 장관급 인사들은 물론 경찰청 등 수사기관 관계자들도 대거 참석할 전망이다.

특히 외교부 장관과 국가안보실 관계자 등 외교 라인 인사들 역시 참석 대상인 것으로 전해졌다. 최근 불거진 쿠팡의 미국 정·관계 인사 로비 의혹에 대해서도 들여다보기 위한 것으로 해석된다.

오는 30~31일 예정된 국회의 쿠팡 사태 관련 연석 청문회에도 애초 과학기술정보방송통신위원회, 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회 등 5개 상임위만 참여하려 했으나, 최근 외교통일위원회가 추가되기도 했다.





