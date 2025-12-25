본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

대통령실

李대통령 성탄절 맞아 "일상에 온기와 희망 닿도록 최선 다하겠다"

임철영기자

입력2025.12.25 09:40

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이 대통령, 성탄 메시지

이재명 대통령은 성탄절을 맞아 "다가오는 새해 국민 여러분 모두의 일상에 따뜻한 온기와 희망이 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

이재명 대통령 성탄 메시지(출처: 페이스북 캡처)

이재명 대통령 성탄 메시지(출처: 페이스북 캡처)

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 25일 페이스북을 통해 "매년 돌아오는 날이지만 오늘만큼은 조금 더 행복하시길, 사랑하는 이들과 눈을 마주하고 웃으며 즐거운 시간을 보내시길 바란다"며 이같이 밝혔다.


이어 "가장 낮고 어두운 곳에서 태어나, 고통받고 아픈 이들과 평생을 함께하신 예수 그리스도를 떠올린다"며 "그분의 삶이야말로 우리가 기억해야 할 진정한 성탄의 의미가 아닐까 생각한다"고 적었다.

아울러 이 대통령은 "누군가에게는 위로가 되고, 누군가에게는 쉼이 되며, 또 누군가에게는 내일을 살아갈 용기가 되는 귀한 성탄이길 두 손 모아 기도한다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일 "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것'

새로운 이슈 보기