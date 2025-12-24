"내가 많이 좋아한다"…李대통령에 '백악관 황금열쇠' 선물 보낸 트럼프

본문 바로가기
"내가 많이 좋아한다"…李대통령에 '백악관 황금열쇠' 선물 보낸 트럼프

박은서인턴기자

입력2025.12.24 19:21

수정2025.12.24 19:31

트럼프 직접 디자인…5개 열쇠 중 마지막
신라 금관 답례 성격 "굳건한 동맹 메시지"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 '백악관 황금열쇠'를 선물한 사실이 공개됐다. 강훈식 대통령 비서실장은 해당 선물이 한미 정상 간 신뢰와 협력 관계를 상징하는 의미를 담고 있다고 전했다.

강훈식 대통령 비서실장은 24일 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 트럼프 대통령이 지난 16일 강경화 주미대사와의 환담 자리에서 이재명 대통령에게 특별한 안부와 함께 선물을 전달했다고 밝혔다.


강 실장에 따르면 트럼프 대통령은 "지난 10월 방한 당시 매우 귀한 선물을 받았다"며 백악관 황금열쇠 5개 중 마지막으로 남아 있던 1개를 이 대통령에게 보냈다. 그는 이 대통령에 대해 "정말 좋아한다(I really like him)"며 "양 정상 간에 최고의 협력 관계가 형성됐다"고 언급한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령이 언급한 '귀한 선물'은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한미 정상회담에서 받은 신라 금관 모형을 가리키는 것으로 보인다. 당시 트럼프 대통령은 "우리나라가 다시 존중받고 있다"고 말하며 만족감을 드러냈다.


강 실장이 공개한 사진을 보면 황금열쇠는 백악관 전경과 트럼프 대통령의 서명이 금색으로 새겨진 나무 케이스에 담겨 있다. 열쇠에는 미국 대통령 문장과 함께 'KEY TO THE WHITE HOUSE'라는 문구가 각인돼 있다.


강 실장은 이 열쇠가 트럼프 대통령이 특별한 손님에게 전달하기 위해 직접 디자인한 상징물이라고 설명했다. 앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 아소 다로 전 일본 총리, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO), 축구선수 크리스티아누 호날두 등이 이 열쇠를 받은 것으로 알려졌다.

강 실장은 "특별한 의미를 지닌 황금열쇠 선물이 굳건한 한미 관계의 상징이 되길 바란다"며 "앞으로도 한미동맹의 미래를 함께 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
