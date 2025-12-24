본문 바로가기
[포토] 달러 매입가 1540원 돌파

강진형기자

입력2025.12.24 09:08

[포토] 달러 매입가 1540원 돌파
원달러 환율이 1480원을 돌파하며 미국 관세 충격이 있었던 지난 4월9일(1487.6원) 이후 가장 높은 수준을 보이고 있는 24일 인천국제공항 제2여객터미널 환전소에서 달러 매입 가격이 표시돼 있다.





